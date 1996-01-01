Репортаж из желудка

Самую объективную картину состояния пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки доктор видит, запустив внутрь пациента зонд. Кто не глотал, не поймет: процедура малоприятная, недаром зонд в народе прозван кишкой. Впрочем, как правило, обходится без болезненных ощущений.

Прибор для эндоскопии - эндоскоп - представляет собой гибкий шланг, на конце которого объектив и лампочка, внутри - оптические волокна, а на другом конце - окуляр. Врач вводит эндоскоп внутрь, включает лампочку, она освещает орган изнутри, и изображение по оптическим волокнам передается прямо к глазу. Можно, поворачивая внутренний кончик эндоскопа так и сяк, перемещать его внутри органа и осмотреть всё в подробностях, а при необходимости взять кусочек слизистой оболочки для дальнейшего исследования (биопсия).

С помощью эндоскопии (по-гречески - "рассматривание внутри") выявляются многие болячки (гастрит, дуоденит, язва, опухоли, свищи и т.д.). Современные эндоскопы "умеют" не только показать слизистую оболочку, но и взять пробу желудочного сока. Потом в лаборатории сделают его анализ, и многое станет известно о здоровье человека.

Эндоскопия - не только диагностический, но и лечебный метод. С помощью эндоскопа можно остановить язвенное кровотечение и удалить полип.

В Японии, где фиброгастродуоденоскопию ежегодно проходит все взрослое население страны, заболеваемость язвенной болезнью и раком желудка самая низкая в мире.

Средняя стоимость эндоскопического обследования во Владивостоке составляет 500 рублей.