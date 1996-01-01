Твоя плати, моя лечи

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ подписал постановление о порядке оказания платных медицинских услуг краевыми государственными медучреждениями и утвердил примерный перечень платных медицинских услуг.

Как сообщил ДДГ "ЗР" сотрудник пресс-службы правительства Хабаровского края Сергей ЗИМИН, согласно постановлению, платные медицинские услуги могут предоставляться в случаях:

- лекарственного обеспечения сверх лекарственного обеспечения по программе госгарантий оказания гражданам РФ на территории Хабаровского края бесплатной медицинской помощи;

- оказания необходимой высокотехнологичной медпомощи сверх квот, устанавливаемых в соответствии с законодательством о госгарантиях медицинской помощи;

- оказания медицинской помощи в объемах, превышающих установленные региональные стандарты медпомощи;

- оказания медпомощи в порядке или на условиях, превышающих требования к оказанию медицинской помощи, предусмотренной программой госгарантий оказания гражданам РФ на территории Хабаровского края бесплатной медицинской помощи.

Если пациенту по его желанию оказывается платная услуга, входящая в Территориальную программу, медучреждения обязаны сообщить больному о том, что он может получить услугу бесплатно. Кроме этого, медучреждения должны получить письменное согласие пациента на платную услугу, где будет стоять отметка о том, что больному сообщили о бесплатной альтернативе, но он желает заплатить за это деньги.