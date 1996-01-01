www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Твоя плати, моя лечи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ подписал постановление о порядке оказания платных медицинских услуг краевыми государственными медучреждениями и утвердил примерный перечень платных медицинских услуг.

Как сообщил ДДГ "ЗР" сотрудник пресс-службы правительства Хабаровского края Сергей ЗИМИН, согласно постановлению, платные медицинские услуги могут предоставляться в случаях:

- лекарственного обеспечения сверх лекарственного обеспечения по программе госгарантий оказания гражданам РФ на территории Хабаровского края бесплатной медицинской помощи;

- оказания необходимой высокотехнологичной медпомощи сверх квот, устанавливаемых в соответствии с законодательством о госгарантиях медицинской помощи;

- оказания медицинской помощи в объемах, превышающих установленные региональные стандарты медпомощи;

- оказания медпомощи в порядке или на условиях, превышающих требования к оказанию медицинской помощи, предусмотренной программой госгарантий оказания гражданам РФ на территории Хабаровского края бесплатной медицинской помощи.

Если пациенту по его желанию оказывается платная услуга, входящая в Территориальную программу, медучреждения обязаны сообщить больному о том, что он может получить услугу бесплатно. Кроме этого, медучреждения должны получить письменное согласие пациента на платную услугу, где будет стоять отметка о том, что больному сообщили о бесплатной альтернативе, но он желает заплатить за это деньги.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru