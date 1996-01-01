Грипп настораживает

- Слышала, что у наших соседей в Хабаровске началась эпидемия гриппа. А какая ситуация в Приморье?

- В Приморском крае эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом за период с конца января по начало февраля 2007 г., по мнению специалистов Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, расценивалась как настороженная. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 58,8%.

В целом по Приморскому краю по совокупному населению превышения пороговых уровней не наблюдалось, однако эпидемиологический порог превышен на 3-х территориях края: в Уссурийске, Лесозаводске и Дальнереченске.

Настораживающая ситуация среди детей с 3 до 6 лет и с 7 до 14 лет наблюдается на 16 территориях Приморского края, а именно в Уссурийске, Лесозаводске, Артеме, Дальнереченске, Находке, Партизанске, Арсеньеве, Дальнегорске, Кавалеровском, Хорольском, Тернейском, Чугуевском, Ханкайском, Лазовском, Надеждинском, Пожарском районах.

Во Владивостоке эпидемиологическая ситуация расценивалась как обычная. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 42,3%. На прошедшей неделе во Владивостоке зарегистрировано 30 случаев подозрения на заболевание гриппом среди взрослых, окончательный диагноз будет установлен после проведенного лабораторного обследования. Все заболевшие не привиты против гриппа.