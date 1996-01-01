Хабаровской "скорой" доплатят

Медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой помощи муниципальной системы здравоохранения Хабаровского края с 1 января установлены денежные выплаты.

Как сообщил ДДГ "ЗР" сотрудник пресс-службы правительства Хабаровского края Сергей ЗИМИН, выплаты будут производиться из расчета 5 тыс. руб. в месяц - для врача, 3,5 тыс. руб. - для фельдшера и 2,5 тыс. руб. - для медицинской сестры. При определении размера выплат учитываются районные коэффициенты к заработной плате, а также отчисления по единому социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Денежные выплаты будут производиться пропорционально отработанному времени по основному месту работы, но не более чем на одну ставку в месяц, по отдельной ведомости.