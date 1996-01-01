После праздников - бегом в вендиспансер?

- Знакомый врач рассказал, что после новогодних праздников в кожно-венерологических диспансерах увеличилось количество пациентов. Правда ли это?

- Действительно, праздники прибавили работы венерологам. После новогодних каникул медики Уссурийска зарегистрировали всплеск заболеваний, передающихся половым путем.

Как сообщает PrimaMedia, по словам врача Уссурийского краевого кожно-венерологического диспансера Евгения ПАДАЛКО, если еще месяц назад в кабинет ежедневно приходили до 40 пациентов, то теперь их количество увеличилось в 1,5-2 раза. Такая ситуация, по мнению специалистов, продержится до конца февраля, поскольку у некоторых болезней довольно долгий инкубационный период - до двух месяцев.

Как констатировал Евгений Падалко, весьма распространена ситуация, когда молодые люди вступают в беспорядочные половые связи, а потом не могут вспомнить, с кем и когда это было.

Венерологи порой с сожалением вспоминают о прежних временах, когда каждый заболевший не только давал обязательную подписку о нераспространении заболевания, но и в подробностях вспоминал все свои контакты.