Кактусовый коктейль для кожи

В чистом виде пользы для кожи и организма от кактуса, а точнее от алоэ вера, не много.

Однако, специалисты пришли к выводу, что мякоть алоэ вера принесет пользу, если добавлять ее в свежевыжатый фруктовый сок. С таким коктейлем клетки вашей кожи получат 75 активных элементов, минералов, аминокислот, витаминов и энзимов. Кроме того, такая смесь дает очищающий эффект. Эксперты советуют принимать в день по 2 столовые ложки этого средства в течение двух-трех месяцев. Не удивляйтесь, если на первой неделе вы заметите легкое покраснение кожи. Это знак того, что процесс пошел. Краснота скоро спадет, и уже через несколько недель вы увидите результат.