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Типичные страхи
1. Не пополнею ли я, если брошу курить?
Не каждый человек, прекращающий курить, набирает вес. Те, которые полнеют, в среднем увеличивают массу не более чем (2-4 кг). Поэтому не соблюдайте диету сейчас, в момент прекращения курения, для этого еще будет время, когда вы действительно станете некурящим. Зарядка - это эффективный метод, позволяющий справиться с синдромом отмены и избежать увеличения массы тела. Употребляйте малокалорийную пищу, например овощи и фрукты, исключите тугоплавкие жиры. Помните, что риск для здоровья от курения на много больше, чем от небольшого увеличения массы тела. К тому же небольшое увеличение массы тела не может ухудшить ваш внешний вид. Курение же, напротив, не является привлекательным и приводит к пожелтению зубов, плохому запаху изо рта, неприятному запаху от одежды и морщинистой коже.
2. У меня нет силы воли, чтобы бросить курить!
Более трех миллионов человек ежегодно бросают курить. Не все добиваются успеха сразу, но многие люди после нескольких попыток всё-таки справляются с вредной привычкой.
3. Я курю только сигареты с низким содержанием никотина, поэтому не нуждаюсь в прекращении курения.
Не существует безопасной сигареты. Многие курильщики затягиваются более часто и более глубоко, чтобы компенсировать низкое содержание никотина в сигаретах.
4. Как лучше бросить курить, сразу или постепенно?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует, большинство курильщиков успешно бросали курить сразу.
5. А как насчёт бессонницы?
Многие курильщики сообщали, что имели проблемы со сном, когда бросали курить. Если появившиеся симптомы нарушения сна обусловлены никотиновой зависимостью, они исчезнут через 2-3 недели.
6. Почему сейчас, когда уже бросил курить, я кашляю больше?
Около 20% бывших курильщиков сообщали об усилении кашля после прекращения курения. Это временное явление.
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