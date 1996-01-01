Типичные страхи

1. Не пополнею ли я, если брошу курить?

Не каждый человек, прекращающий курить, набирает вес. Те, которые полнеют, в среднем увеличивают массу не более чем (2-4 кг). Поэтому не соблюдайте диету сейчас, в момент прекращения курения, для этого еще будет время, когда вы действительно станете некурящим. Зарядка - это эффективный метод, позволяющий справиться с синдромом отмены и избежать увеличения массы тела. Употребляйте малокалорийную пищу, например овощи и фрукты, исключите тугоплавкие жиры. Помните, что риск для здоровья от курения на много больше, чем от небольшого увеличения массы тела. К тому же небольшое увеличение массы тела не может ухудшить ваш внешний вид. Курение же, напротив, не является привлекательным и приводит к пожелтению зубов, плохому запаху изо рта, неприятному запаху от одежды и морщинистой коже.

2. У меня нет силы воли, чтобы бросить курить!

Более трех миллионов человек ежегодно бросают курить. Не все добиваются успеха сразу, но многие люди после нескольких попыток всё-таки справляются с вредной привычкой.

3. Я курю только сигареты с низким содержанием никотина, поэтому не нуждаюсь в прекращении курения.

Не существует безопасной сигареты. Многие курильщики затягиваются более часто и более глубоко, чтобы компенсировать низкое содержание никотина в сигаретах.

4. Как лучше бросить курить, сразу или постепенно?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует, большинство курильщиков успешно бросали курить сразу.

5. А как насчёт бессонницы?

Многие курильщики сообщали, что имели проблемы со сном, когда бросали курить. Если появившиеся симптомы нарушения сна обусловлены никотиновой зависимостью, они исчезнут через 2-3 недели.

6. Почему сейчас, когда уже бросил курить, я кашляю больше?

Около 20% бывших курильщиков сообщали об усилении кашля после прекращения курения. Это временное явление.