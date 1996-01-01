Боль в ногах - крах сосудов

Идет по улице элегантный мужчина и вдруг останавливается. На лице маска страдания. А через несколько минут, как ни в чем не бывало, улыбается и продолжает путь. В чем дело? В сильнейшей боли.

Особенно резко боль проявляется при подъеме вверх, например по лестнице. Она заставляет остановиться или замедлить шаг. Через 2-4 минуты боль исчезает. Но стоит снова пуститься в путь, как она возвращается. И так повторяется снова и снова: ходьба - боль - отдых, ходьба - боль - отдых. Это и есть перемежающаяся хромота - симптом, увы, знакомый многим не понаслышке.

Ее причина - недостаточное кровоснабжение мускулатуры нижних конечностей, возникающее при нагрузке. В это время мышцам требуется гораздо больше кислорода, но артерии ног не справляются со своей работой. Кислород не поступает в должном объеме, и мышцы сигнализируют об этом болью.

Перемежающаяся хромота - симптом "родственных" болезней: облитерирующего эндартериита и облитерирующего атеросклероза нижних конечностей. И в том, и в другом случаях поражаются артерии ног. Но причины, приводящие к этому, различны.

При облитерирующем эндартериите возникает спазм сосудов. Длительный спазм ведет к изменению внутренней стенки артерии, ее огрубению, утолщению. В результате страдают ткани конечностей. Эндартериит характерен для мужчин в возрасте 20-30 лет.

Причина облитерирующего атеросклероза - всем известная атеросклеротическая бляшка: место скопления холестерина и других жиров. Атеросклероз - системный процесс, он поражает артерии во многих органах. Кроме нижних конечностей, его "добычей" становятся головной мозг, сердце, почки.

Поскольку кровоснабжение тканей уменьшается, оставшиеся без кислорода клетки мертвеют, погибают - развивается гангрена. И тогда неминуема ампутация - пальца, стопы, части голени, колена, бедра... Страшно. Особенно если учесть, что инвалидами становятся молодые, трудоспособные мужчины.

Омертвение может развиваться постепенно, а может наступить внезапно. Резкая боль в ноге говорит о том, что произошла катастрофа.

В чем еще проявляются заболевания артерий?

Возникают зябкость, покалывание, жжение в кончиках пальцев. Нога бледнеет, становится холодной на ощупь. Кожа стоп и голеней сохнет, шелушится. Замедляется рост ногтей, на ноге выпадают волосы. Чтобы уточнить причину боли, врач назначит обследование, включающее реовазографию, термографию, ультразвук. Один из самых информативных методов диагностики заболеваний артерий - ангиография - рентген сосудов после заполнения их специальным контрастным веществом. Полученная информация даст врачу возможность определить тактику лечения, а главное - решить, нужна ли хирургическая операция, шунтирование пораженных артерий и создание обходного пути для кровотока.

Проверить состояние артерий можно самому.

Сядьте, положив ногу на ногу. Если в икроножной мышце находящейся сверху ноги появляется боль, а в кончиках пальцев - онемение и ползают "мурашки", - значит, с вами не все благополучно.

Поднимите вверх обе ноги - у той из них, где повреждены артерии, подошва побледнеет. Если кожа на ногах приобрела цвет слоновой кости, боль чувствуется не только в голени, но и в бедрах, области ягодиц и поясницы, вам, наряду с другими неприятностями, угрожает импотенция (синдром Лериша). Как избежать прогрессирования болезни?

Обычно в таких случаях применяют средства, воздействующие на свертываемость крови. Однако если во время лечения вы продолжаете курить, не сомневайтесь - вы впустую тратите силы и средства. Курение дало толчок вашим бедам, и если не остановиться, оно довершит разрушение ваших сосудов.