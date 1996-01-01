Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Боль в ногах - крах сосудов
Идет по улице элегантный мужчина и вдруг останавливается. На лице маска страдания. А через несколько минут, как ни в чем не бывало, улыбается и продолжает путь. В чем дело? В сильнейшей боли.
Особенно резко боль проявляется при подъеме вверх, например по лестнице. Она заставляет остановиться или замедлить шаг. Через 2-4 минуты боль исчезает. Но стоит снова пуститься в путь, как она возвращается. И так повторяется снова и снова: ходьба - боль - отдых, ходьба - боль - отдых. Это и есть перемежающаяся хромота - симптом, увы, знакомый многим не понаслышке.
Ее причина - недостаточное кровоснабжение мускулатуры нижних конечностей, возникающее при нагрузке. В это время мышцам требуется гораздо больше кислорода, но артерии ног не справляются со своей работой. Кислород не поступает в должном объеме, и мышцы сигнализируют об этом болью.
Перемежающаяся хромота - симптом "родственных" болезней: облитерирующего эндартериита и облитерирующего атеросклероза нижних конечностей. И в том, и в другом случаях поражаются артерии ног. Но причины, приводящие к этому, различны.
При облитерирующем эндартериите возникает спазм сосудов. Длительный спазм ведет к изменению внутренней стенки артерии, ее огрубению, утолщению. В результате страдают ткани конечностей. Эндартериит характерен для мужчин в возрасте 20-30 лет.
Причина облитерирующего атеросклероза - всем известная атеросклеротическая бляшка: место скопления холестерина и других жиров. Атеросклероз - системный процесс, он поражает артерии во многих органах. Кроме нижних конечностей, его "добычей" становятся головной мозг, сердце, почки.
Поскольку кровоснабжение тканей уменьшается, оставшиеся без кислорода клетки мертвеют, погибают - развивается гангрена. И тогда неминуема ампутация - пальца, стопы, части голени, колена, бедра... Страшно. Особенно если учесть, что инвалидами становятся молодые, трудоспособные мужчины.
Омертвение может развиваться постепенно, а может наступить внезапно. Резкая боль в ноге говорит о том, что произошла катастрофа.
В чем еще проявляются заболевания артерий?
Возникают зябкость, покалывание, жжение в кончиках пальцев. Нога бледнеет, становится холодной на ощупь. Кожа стоп и голеней сохнет, шелушится. Замедляется рост ногтей, на ноге выпадают волосы. Чтобы уточнить причину боли, врач назначит обследование, включающее реовазографию, термографию, ультразвук. Один из самых информативных методов диагностики заболеваний артерий - ангиография - рентген сосудов после заполнения их специальным контрастным веществом. Полученная информация даст врачу возможность определить тактику лечения, а главное - решить, нужна ли хирургическая операция, шунтирование пораженных артерий и создание обходного пути для кровотока.
Проверить состояние артерий можно самому.
Сядьте, положив ногу на ногу. Если в икроножной мышце находящейся сверху ноги появляется боль, а в кончиках пальцев - онемение и ползают "мурашки", - значит, с вами не все благополучно.
Поднимите вверх обе ноги - у той из них, где повреждены артерии, подошва побледнеет. Если кожа на ногах приобрела цвет слоновой кости, боль чувствуется не только в голени, но и в бедрах, области ягодиц и поясницы, вам, наряду с другими неприятностями, угрожает импотенция (синдром Лериша). Как избежать прогрессирования болезни?
Обычно в таких случаях применяют средства, воздействующие на свертываемость крови. Однако если во время лечения вы продолжаете курить, не сомневайтесь - вы впустую тратите силы и средства. Курение дало толчок вашим бедам, и если не остановиться, оно довершит разрушение ваших сосудов.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- Дальний Восток не только стремительно пустеет, но еще и быстро спивается
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- Умер президент США