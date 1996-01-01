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Лечимся черным чаем

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

О благотворном влиянии чаепития на психическое и физическое состояние организма говорилось еще тысячи лет назад в Китае и других регионах мира, где употребляли чай.

При этом полезные для здоровья свойства чая приписывали определенным элементам - полифенолам. Полифенольные соединения уникальны, поскольку содержатся только в чае и ни в одном другом растении. Они накапливаются в свежем листе и зеленом чае в форме катехинов, а в черном чае в виде теафлавинидов и теарубигинидов.

Ученых чай заинтересовал по целому ряду причин. Одна из них связана с тем, что японцы, которые значительно превосходят североамериканцев по объемам потребления чая, курят почти вдвое больше, но среди японского населения заболеваемость раком легких вдвое ниже.

Кроме того, чай способствует повышению внимания, снижению усталости, усилению физической и умственной деятельности.

До сих пор научные исследования велись в основном по зеленому чаю, поскольку ведущими в этой области были японские и китайские ученые, которые, естественно, изучали напиток, употребляемый в Японии и Китае, - зеленый чай.

Черный чай, популярный на Западе и в других регионах мира, несколько отличается по своему химическому составу, однако, как выясняется, он обладает равноценными фармакологическими свойствами.

В настоящее время хорошо известны целебные свойства и черного чая. Он содержит теин (кофеин), теобромин, теофилин, дубильные вещества, флавоноиды, фитохимикаты, ароматические вещества и еще около 300 различных соединений. Теин ускоряет обменные процессы в клетке, способствуя сжиганию жира, поддерживает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, стимулирует умственную и физическую активность. Флавониды и фитохимикаты - естественные антиоксиданты, содержащиеся в чае. Содержание флавонидов в чашке чая в 4 раза больше, чем в стакане апельсинового сока. Кроме того, чай содержит флюорид, который укрепляет зубную эмаль и предотвращает кариес.

Любители чая вряд ли рассматривают его как лекарственное средство, потому что применяют в качестве тонизирующего напитка. При недолгой экстракции (короткий чай) в воду быстро переходит легко растворимый кофеин, поэтому для повышения тонуса пьют чай заваренный таким способом.

При длительном настаивании (долгий чай) в раствор переходят дубящие вещества. Они замедляют действие кофеина. Из-за чего этот чай используют для лечения поносов.

Наряду с этим чай оказывает выраженное профилактическое действие на развитие атеросклероза, снижая риск поражения сосудов сердца, мозга, почек, укрепляя стенку артериальных сосудов, делая её более эластичной, чай также улучшает мозговое, сердечное и почечное кровообращение, обладает мочегонным действием, что важно при гипертонии и сердечной недостаточности. Он стимулирует работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память.

Современные исследования только подтверждают древнюю мудрость, которая гласит: чай - это лекарство от всех болезней, волшебное растение, которое лечит, восстанавливает и бодрит.

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