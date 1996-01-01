Грипп на пороге

Как сообщила начальник отдела эпидемического надзора ТУ Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина ВОРОНОК, на сегодняшний день на территории Владивостока диагноз "грипп" поставлен четвертым заболевшим. Это взрослые люди, которые не сделали в свое время прививку против гриппа.

И тем не менее в Красноармейском, Тернейском, Чугуевском и Кавалеровском районах порог заболеваемости среди младших школьников превышен. В Хорольском и Надеждинском районах по причине болезни школу не посещают около 60 процентов учащихся.

По прогнозам специалистов, рост ОРВИ в конце января - начале февраля вполне закономерен. Но так как в рамках приоритетного национального проекта прививку получили около 20 процентов населения края, то, возможно, мы отделаемся от этой напасти ОРВИ и ОРЗ.