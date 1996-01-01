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40 лет с младенцами
В январе родильному дому №3 Владивостока исполнилось 40 лет. За это время в нем появились на свет более 200 тысяч детей.
По словам главного врача Елены НОВИЦКОЙ, в 70-80-е годы, когда в стране был пик рождаемости, врачи роддома принимали до 5000- 6000 детей в год . Сейчас в родильном доме одновременно могут находиться 155 женщин.
В МУЗ "Родильный дом №3", куда входит и женская консультация Первомайского района, работают около 400 сотрудников. А врач акушер-гинеколог Татьяна Москвина и помощник главного врача Виктория Смалина сами появились на свет именно здесь.
В рамках программы "Здоровый город" в этом году в роддоме появилось новое оборудование: специальные операционные столы для рожениц, стол для реанимации недоношенного или заболевшего новорожденного, а также медикаменты и инструментарий.
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