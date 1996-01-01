Отрава для "класивого фигула"

Женские сайты в Интернете пестрят "ужастиками" о том, кто что пил для похудания, и что из этого вышло: "похудела, но заодно покрылись экземой руки", "купила по совету подруги препарат "Лида" в синенькой коробочке, пропила всего неделю - почувствовала себя очень плохо, теперь лечу почки". Во всех случаях речь идет о китайских средствах для похудания. Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому поводу и почему эти снадобья, раз они настолько опасны, попадают в Россию?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, наш корреспондент провел собственное расследование.

Чтобы понять реальные масштабы рынка китайских средств для похудения в Приморье, нужно зайти в зкспертное подразделение Приморского управления наркоконтроля, которое в прямом смысле слова завалено коробками и тюками, плотно набитыми таблетками и блистерами с различными средствами для похудения. За последние полгода полицейские наркоконтроля уже изъяли тысячи таких таблеток. Причем изымают по всей территории Приморья.

"Похудайки" из Поднебесной

Удивительно красивые картонные и жестяные упаковки с голографическими вставками... Надпись на одной из них гласит: "похудение растением". На другой стороне уже более конкретно: "после похудения не восстанавливает". От разнообразия коробок через пять минут начинает пестрить в глазах. Все они сделаны в Китае, и как попали на территорию России. не понятно, никаких документов об этом у розничных и оптовых сбытчиков, конечно же, нет - все это таблеточное добро с рисунками, изображающими дистрофичных красавиц, ввезено контрабандно.

На всех пунктах пропуска висят объявления о том, что провоз подобных препаратов на территорию России запрещен. Тем не менее везут, потому что есть спрос. Покупают потому, что худеть модно. Пьют пачками по советам подруг, без предварительных консультаций с врачом, не учитывая особенностей своего организма и сопутствующих заболеваний. Пьют, не зная, что в лучшем случае в составе китайского снадобья может оказаться... пурген.

На этикетках можно обнаружить удивительные надписи (орфография сохранена): "Экстрякт кактусового плода, цветы мао хоу цяо и йодный белок природных морских водориселей, может регулировать функцию щитовидной железы и уменьшать телесный лишний жир". "Во время устранения жира в теле одновременно можно ускорить стихийную циркуляцию кожи и уходить за внешностью".

Но не это главное... Эксперт Приморского управления наркоконтроля Валентина ПРОКОПЕНКО показывает жестяную банку очередного средства для "стройного фигула" из загадочного "уксус фрукта": "Экспертиза, проведенная органами наркоконтроля по таким препаратам, наглядно доказывает, что в их состав, как правило, входит такое сильнодействующее вещество, как сибутрамин. Причем в огромных дозах. Хотя на этикетке может быть указано, что препарат изготовлен исключительно из растительного сырья". Для убедительности Валентина Прокопенко демонстрирует капсулу средства для похудения, которое, если верить надписи на этикетке, состоит из "багульника китайского". Внутри капсулы - порошок кристально белого цвета, даже отдаленно не напоминающий растертую растительную массу. Экспертиза подтверждает, внутри - сибутрамин.

По его словам, в экспертно-криминологическое подразделение наркоконтроля передали на экспертизу новую партию средств для похудения. На этикетке надпись: "капсула для красивого фигула" - внутри все тот же сибутрамин.

Опасные БАДы

Сами продавцы не скрывают: в "похудайках" может быть все, что угодно. Оборот так называемых БАДов для похудения, содержащих сибутрамин, на территории России ограничен не случайно, такие биоактивные добавки наносят серьезный вред здоровью: в первую очередь, страдают печень, почки...

Лекарственные препараты, содержащие сибутрамин, в аптеках продаются только по специальным рецептам и применяются в строго определенных случаях. Перечень противопоказаний и побочных действий одного из таких лекарств занимает половину страницы. В аннотации к этому препарату совершенно конкретно сказано, что "лечение проводят только в тех случаях, когда все иные мероприятия, направленные на снижение массы тела, малоэффективны". Но об этом никто не информирует потребителей контрабандной продукции, более того, сами продавцы и поставщики контрабанды не успевают отслеживать постоянно меняющийся состав таких препаратов.

"Если говорить юридическим языком, то и БАДами эти вещества назвать нельзя. За редким исключением, ни один из этих препаратов не имеет регистрации как биодобавка. Да и какая же это биодобавка, если в ее составе сильнодействующее вещество", - говорит Александр БАЙНОВ, начальник отдела дознания и административной практики УФСКН России по Приморскому краю. А за сбыт сильнодействующих веществ ст. 234 УК РФ предусматривает ответственность в виде штрафа либо лишения свободы на срок от 3 до 8 лет в зависимости от тяжести совершенного преступления.

У "Лиды" нашлась замена

Сибутрамин был внесен в список сильнодействующих веществ, запрещенных к перемещению через таможенную границу РФ в марте нынешнего года, согласно протоколу заседания постоянного комитета по контролю наркотиков (ПКК) от 16.03.06 № 1/102 - 2006. После этого количество задержаний лекарственных препаратов таможнями региона несколько возросло. Это связано еще и с тем, что далеко не каждое лекарство, привозимое гражданами соседних стран и российскими туристами, изучено экспертами таможен. Вместо уже "зарекомендовавших" себя "Лиды", тайских таблеток, капсул "Жуйдэмэ", появляются совершенно новые препараты, которые необходимо проверить на наличие сильнодействующих веществ.