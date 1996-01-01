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Голубые таблетки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Каждый раз, когда я еду в Китай, знакомые просят меня привезли лекарства, в том числе и так называемую китайскую "Виагру". А недавно услышала, что китайцам запретили производство этого препарата, объявив его подделкой.

- Действительно, апелляционный суд Пекина признал незаконной деятельность двух компаний, распространявших в Китае дженериковые версии известного лекарства от импотенции "Виагра".

Еще в 2004 году китайская комиссия по надзору за соблюдением авторских прав оставила за китайскими компаниями право на производство препаратов на основе силденафила цитрата - основного действующего вещества "Виагры" - без патентных выплат компании-разработчику препарата Pfizer. В 2006 году апелляционный суд Пекина признал решение комиссии незаконным.

По итогам последнего судебного разбирательства суд обязал пекинскую компанию Health New Concept Pharmacy прекратить торговлю похожими на "Виагру" голубыми таблетками. Компании Lianhuan Pharmaceutical Co было предписано свернуть производство подобной продукции и выплатить Pfizer в качестве компенсации 300 000 юаней (38.4 тыс. долларов).

"Виагра" была зарегистрирована в Китае шесть лет назад. Препарат, распространяемый под названием Вэйгэ, что в переводе означает "большой брат", пользовался большим успехом у местного населения. Спустя полгода после регистрации 90% от общего числа упаковок "Виагры", проданных в Шанхае, были признаны подделками.

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