Если отекают ноги

Во многих случаях отеки не являются признаком какого-либо серьезного заболевания. Причины: неудобная обувь, чрезмерные физические нагрузки, ушибы, необходимость много ходить или стоять, долгое сидение в очень глубоком кресле, особенно с закинутой одна на другую ногой, или на слишком высоком стуле, когда ноги не опираются на пол, а висят в воздухе. В результате нарушается циркуляция крови и лимфы и образуется венозный и лимфатический застой.

После отдыха, ночного сна такие отеки обычно исчезают. Но вечер из-за усталых и отекших ног оказывается испорченным. Как быстрее избавиться от этого недомогания?

Предлагаем следующие народные средства для избавления от усталости и отеков ног.

1. Протирать ноги кусочком льда. Лучше если лед будет приготовлен из настоя листьев шалфея и травы тысячелистника, взятых в равных частях. 1 ст.л. сбора залить стаканом кипятка, остудить и процедить.

2. Взбить яичный желток с 1 ст.л. яблочного уксуса и хорошо помассировать ноги, втирая эту смесь.

3. Мешочки из хлопчатобумажной ткани по размеру ноги до колена наполните березовыми листьями. Поместите в них ноги с таким расчетом, чтобы слой листьев примерно в палец толщиной облегал ногу со всех сторон. Оставьте на ночь.

4. Помогают справиться с болью в уставших ногах и отеками ванночки с настоем листьев рябины, календулы, полыни, взятых в равных частях (1 ст.л. сбора на стакан кипятка). Настоять в течение 10 мин, процедить и добавить в тазик с теплой водой.

5. Ежедневно есть по 100-150 г кураги, а также пить по полстакана сока из мякоти тыквы. Полезно употреблять вареную или печеную мякоть тыквы в качестве мочегонного средства.

6. При долгой нагрузке ногам следует давать отдых. Время от времени массируйте или просто поглаживайте ноги. Все движения при этом должны начинаться от стоп.

7. Каждый вечер полезно проделывать следующее: лежа поднять ноги и опереться ими о стену, оставаясь в таком положении 10 мин, после чего ноги нужно энергично растереть продольными движениями - от стоп и лодыжек к колену.

По возможности старайтесь как можно чаще выполнять простое упражнение: перебирайте пальцами ног мелкие предметы. Например, сидя у телевизора, перекладывайте с одного места на другое маленькие шарики и палочки.

Если после отдыха и проведения вышеописанных процедур отеки не проходят, становятся твердыми на ощупь и распространяются на голень, а на отечных участках повышается температура кожи, необходимо обратиться к врачу. Такие отеки могут быть вызваны не простой усталостью ног, а серьезным заболеванием.