Суставное счастье

Мало кто знает, что приблизительно каждые 30 минут в мире один человек заболевает артритом. Получается, что за месяц эта болезнь поражает около 1500 тысяч человек. Главная опасность не само заболевание, а наши заблуждения, что артрит - это болезнь, которая приходит к нам вместе с возрастом.

На прием пришла дама и пожаловалась на выраженные боли в мелких суставах кистей и стоп, ощущение утренней скованности, которые беспокоили ее вот уже два года. На вид ей было не больше сорока, но ее походка, или, точнее, способ передвижения были более характерными для старческого возраста. Два года непрерывных страданий, попытки самолечения, обращения к знахарям не принесли успеха. Болезнь наступала с каждым днем. Перед обращением к ревматологу женщина вынуждена была вставать в 5 часов утра, чтобы хотя бы немного расходиться к началу рабочего дня. Количество таблеток обезболивающих препаратов превышало разумные пределы и достигло 8-10 в сутки. Стали беспокоить почки, появились отеки на лице, повысилось артериальное давление. Ощутила полную беспомощность перед болезнью, она решила пойти на прием к специалисту.

К сожалению, пациентка обратилась поздно, когда уже развились осложнения основного заболевания и последствия бесконтрольного приема нестероидных противовоспалительных препаратов. А ведь все можно было поправить в самые ранние сроки. Современные подходы к лечению заболеваний суставов позволяют в полной мере гарантировать хорошее качество жизни пациентов. О том, как не стать заложником своих заблуждений и не мучить себя годами суставными болями, рассказывает заведующий Городским ревматологическим центром МУЗ ГКБ № 2, доктор медицинских наук Александр ДУБИКОВ.

- Сегодня на боли в суставах жалуются от 11 до14 процентов всех посетителей поликлиник. Это ни много ни мало, а самое большое количество пациентов после обращающихся по поводу ОРЗ. На мой взгляд, ситуация достигла критического предела и надо что-то менять. Прежде всего начать с того, как это ни прозвучало бы странно, что изменить широко распространенное в обществе заблуждение о связи возраста с болезнями суставов, ведь это главная причина позднего обращения к специалисту по заболеваниям суставов ревматологу.

Медицина сейчас предлагает разные способы профилактики болезней опорно-двигательного аппарата. Самый простой - коррекция образа жизни и поведения. Что это такое?

Первое, что я говорю своим пациентам, это то, что их вес должен соответствовать росту и возрасту. Только подумайте, при нормальном весе в вертикальной позиции нагрузка на тазобедренные суставы составляет от 600 до 800 кг! Представляете, какие нагрузки несет опорно-двигательный аппарат? А добавьте к этому еще лишний вес, и получается, что на коленные и тазобедренные суставы приходится масса, равная массе бетонного блока! Каждый шаг пациента с лишним весом действует на суставы губительно. Уменьшение массы тела даже на килограмм приводит к существенной разгрузке суставов, помогает предотвратить прогрессию тех патологических изменений, которые уже произошли или могли бы произойти.

Почему-то ожирение связывают с гипертонией, ишемической болезнью и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но мало кто говорит о том, как важна масса тела для опорно-двигательного аппарата. Мы всегда начинаем лечение наших пациентов с таким широко распространенным заболеванием, как остеоартроз, со снижения веса. Если этого не сделать, то все медикаментозные мероприятия будут безуспешны и больной напрасно потратит время и деньги.

Друг плоскостопия каблук

Чтобы сохранить суставы здоровыми, необходимо значительное внимание уделять состоянию стопы. Особенно это касается женщин. Многие дамы, которым за 40, могут "похвастаться" наличием, так называемой "косточки" в области большого пальца стопы. На самом деле это специфическая деформация сустава, вызванная развитием поперечного плоскостопия и изменением биомеханики стопы. Таким образом, мы говорим о коррекции и профилактике плоскостопия как о важном факторе профилактики и лечения болей в суставах. При плоскостопии могут болеть и позвоночник, и тазобедренные суставы. Боль может распространяться даже на височно-челюстные суставы. Такое поведение организма служит лишним доказательством того, что наше тело очень умная "биомашина" - при сбое в одном месте страдает все.

Мало кто знает, что обувь на высоком каблуке нельзя носить более 2 часов в сутки. А если есть такая необходимость и женщина ходит на высоких каблуках весь день, то надо применять определенные меры защиты стопы: есть специальные стельки для обуви с высоким каблуком, позволяющие равномерно распределить нагрузку и защитить стопу от развития плоскостопия.

Существует метод ранней диагностики плоскостопия - это компьютерная плантография (подография): пациент становится на платформу, а компьютер расчерчивает распределение нагрузки по стопе, что в дальнейшем позволяет скорректировать ее нагрузку.

-Может ли человек в домашних условиях определить, если у него плоскостопие или нет?

- Конечно, может. Достаточно намочить ноги, наступить на сухую поверхность и посмотреть, что отпечатается на бумаге. При сохраненном своде стопы вы увидите пробел в средней части отпечатка стопы. Чем он круче, тем лучше. А если же вся стопа отпечатается, то это значит, что свод стопы потерял свою упругость и подошвенная фасция провисает, способствуя формированию плоскостопия.

Яйца вас поддержат!

Самый простой продукт, который предотвращает разрушение хряща - это соя и все содержащие ее пищевые изделия. Соя имеет специфические вещества, которые вмешиваются в обмен клеток хряща настолько интенсивно, что помогают хрящу восстанавливаться и укрепляться. Что касается фруктов, то речь пойдет о довольно экзотическом представителе - авокадо. Авокадо содержит так называемые неомыляемые вещества, которые существенно улучшают функцию хряща.

Американские врачи сделали удивительное открытие: среди бедного населения Нью-Йорка, которое употребляет в пищу дешевые продукты, в том числе яичный порошок, частота такого заболевания, как ревматоидный артрит, существенно ниже, чем у обеспеченных граждан. Когда стали выяснять в чем тут причина, то оказалось, что "виновником" является яичный белок. Куриный белок защищает суставы от атак иммунной системы.

Как правильно терять лишнее

Я предупреждаю своих пациентов, что нельзя быстро худеть, потому что обмен веществ достаточно консервативен и не может очень быстро приспособиться к изменениям. Когда человек различными чудодейственными методами старается быстро сбросить лишний вес, как правило, это заканчивается неудачей: по прекращении диеты потерянные килограммы быстро возвращаются. Масса тела восстанавливается, а в некоторых случаях и возрастает. Поэтому основной принцип - худеть не спеша. За полгода можно сбросить 6-7 килограммов, и это уже очень хорошо. Организм приспосабливается к таком режиму, происходит постепенная адаптация, и новый уровень обмена веществ становится основным.

Плавайте на здоровье!

Врачи-ревматологи особенно выделяют те виды физкультуры, которые удачно сочетают в себе не только укрепление мышц, но и позволяют разгрузить суставы. В этом смысле совершенно идеально подходят все упражнения в воде. Вода имитирует условия невесомости - вес собственного тела может уменьшаться до двух килограммов. Это очень мощная разгрузка, на фоне которой дополнительные упражнения помогают активизировать обмен веществ.

При поражении суставов нижних конечностей все упражнения должны проводиться в положении лежа или сидя. Вертикальная позиция исключается, так как в этом случае тазобедренные суставы максимально нагружены и нагрузка, которая дополнительно предъявляется, может нести не пользу, а вред.

Спасем суставы от компьютера!

Что касается широко распространенной работы за компьютером, то организация рабочего места очень важна, потому что мы столкнулись с огромным количеством заболеваний периартикулярного связочного аппарата плеча и кисти. Рабочее место человека, который работает с компьютером, должно быть обустроено так, чтобы предплечье (сегмент руки от кисти до локтевого сустава) всегда располагалось на поверхности стола, а не висело бы на кистях над клавиатурой, как это бывает в большинстве случаев.

Следование этим простым и необременительным советам поможет вам сохранить свои суставы на долгое время здоровыми!