Альпинист выжил благодаря понижению температуры тела

В Японии мужчина сумел выжить, проведя 24 дня на холоде без воды и пищи.

По мнению врачей, он впал в состояние "спячки". Тридцатипятилетний Мицутака Утикоси поднимался с друзьями на гору Рокко на западе Японии. 7 октября он пропал. Спасатели нашли его 31 октября. Пульс у него почти не ощущался, внутренние органы перестали функционировать, а температура тела опустилась до 22 градусов по Цельсию. Медики до сих пор недоумевают, как он выжил в таком состоянии - обмен веществ у него почти прекратился.

Как предполагается, Утикоси отделился от группы альпинистов, чтобы спуститься с горы самостоятельно, споткнулся и потерял сознание. "На второй день я лег на траву, когда светило солнце, там было хорошо, и в конце концов я заснул. Больше ничего не помню", - поведал журналистам Утикоси на пресс-конференции в больнице города Кобэ, где проходил лечение. Сейчас он полностью здоров, выписался из больницы и в среду вернулся на работу - за конторский стол в муниципалитете городка Нисиномия на западе страны.

Предполагается, что, когда окружающая температура опустилась примерно до 10 градусов, температура тела Утикоси также упала, и его обмен веществ сильно замедлился. "Он впал в состояние гипотермии на очень раннем этапе, что было похоже на спячку, - говорит лечащий врач Утикоси Синити Сато. - Благодаря этому функции его головного мозга оказались защищены и не пострадали, а теперь восстановились на 100%". Утикоси выписали из больницы во вторник. Его лечили от тяжелой формы гипотермии, потери крови и проблем со многими внутренними органами.

Профессор Хирохито Сиоми из университета в городе Хиросима назвал этот случай революционным, "если, конечно, пациент в самом деле прожил в течение столь длительного времени с такой низкой температурой тела". Физиологическое состояние спячки хорошо известно у животных, в частности у медведей, и ученые многие годы предсказывали, что оно теоретически возможно и у людей. Его можно использовать для замедления отмирания клеток при лечении смертельно опасных болезней.