Китайский массаж - особое упражнение, требующее предельной концентрации. Массаж должен координироваться с равномерным дыханием. Например, при похлопывании тела или конечностей сверху вниз делайте выдох, при поднятии руки или движении снизу вверх - вдох. Любое движение тела выполняйте равномерно, избегайте рывков, проходя мысленным взором по массируемому месту, это называется сочетать внутренний массаж с внешним. Перед началом массажа сделайте несколько дыхательных упражнений, успокойтесь, расслабьтесь. Потрите ладонь о ладонь, разогревая руки, затем начинайте массаж.

Массаж рук

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Вытяните левую руку влево в сторону под углом 450 относительно тела. Центральной частью правого кулака нанесите девять легких ударов по внешней части левой руки сверху вниз от плеча до запястья. Затем повторите то же самое снизу вверх.

1. Правой ладонью проведите сверху вниз по левой руке, сделав девять "защипов" за мышцы. Повторите то же самое снизу вверх.

2. Разверните левую руку внутренней частью вперед. Проделайте два предыдущих упражнения, а затем поменяйте руки.

Целебный эффект. Применяется при нарушении подвижности и онемении рук, болях в сердце, болезнях легких, межреберной невралгии, простуде, нервных расстройствах.

Массаж головы

Массаж лица.

Положите обе ладони на лоб, слегка нажимая и совершая круговые движения, двигайте ладони от лба к подбородку. Несколько раз нажмите на глазные яблоки, прикрыв глаза.

Сразу же после предыдущего движения поднимите ладони к ушам и вискам по боковой поверхности головы. Повторите движение девять раз.

От висков "идите" вновь ко лбу и массируйте лоб круговыми движениями. Рекомендуется при невралгии лицевых нервов, онемении мышц лица, простуде, насморке, усталости и болезни глаз, зубной боли, расстройстве слуха, головокружении, головной боли, воспалении тройничного нерва.

Массаж волосистой части головы.

Пальцы рук немного согнуты и касаются линии волос. Делая пальцами, будто захватываете кожу на голове, массируйте волосистую часть головы от лба до затылка.

Массируйте пальцами шею легкими защипами. Особо сосредоточьтесь на точках у основания черепа. Проделайте 9 раз.

Целебный эффект. Помогает при головной боли, гипотонии, простуде, снимает умственную и физическую усталость, стимулирует деятельность коры головного мозга.

Массаж груди и живота

Обоими кулаками несильно наносите удары вдоль воображаемой средней линии, разделяющей ваше тело спереди, начиная от линии ключиц и кончая нижней частью живота. То же самое - снизу вверх.

Разведите кулаки на 5-10 см от средней линии и наносите несильные удары сверху вниз, а затем снизу вверх.

Оставив руки в том же положении, разожмите кулаки. Проведите ладонями сверху вниз, а затем наоборот, совершая ими небольшие вращательные движения и с силой нажимая.

Упражнения повторите по 9 раз.

Целебный эффект. Помогает при трахеите, бронхите, болезнях легких, печени, почек, а также при потере аппетита.

Массаж боковой поверхности груди и живота

Поднимите левую руку, сжатую в кулак, вверх, центр кулака направлен вправо. Нанесите легкие удары правым кулаком от подмышечной впадины до поясницы, всего 9 раз.

Разжав кулак, помассируйте ладонью эту область сверху вниз и снизу вверх в течение 1-2 минут.

Целебный эффект. Рекомендуется при межреберной невралгии, болях в области поясницы, живота, ребер, онемении рук, ночном недержании мочи.

Массаж области шеи, спины, поясницы

Массаж задней поверхности шеи и спины.

Правую руку поднять к левому плечу и, сгибая его, хлопнуть ладонью по задней поверхности шеи и воротниковой области. Одновременно левую руку отвести назад и хлопнуть тыльной поверхностью ладони по спине в области 6-7 позвонков (7-й позвонок шейного отдела легко прощупывается - он выступает сзади в основании шеи).

Поменяйте положение рук, проделав 1-е упражнение 9 раз.

Ребрами кулаков обеих рук со стороны мизинца массируйте в течение 1-2 минут заднюю поверхность шеи, поворачивая кулаки немного вовнутрь и нажимая, голову наклоните вперед.

Не отнимая кулаки от шеи, разожмите их, разведите немного пальцы и переплетите их. Наклоните голову назад, одновременно сжимайте шею обеими ладонями слева и справа. Затем наклоните голову вперед, нажимая на центральную часть шеи. Проделайте 9 раз.

Целебный эффект. Способствует лечению заболеваний глаз, ушей, органов дыхания, нервных заболеваний, снимает головные боли и усталость.

Массаж поясницы и спины.

Согните руки в локтях и заведите их за спину. Положите кулаки на среднюю линию спины. Несильно похлопывая по обеим сторонам от позвоночника, проведите кулаками вверх и вниз, всего 9 раз.

Разведите кулаки немного по шире и проделайте то же упражнение. Кулаки внизу доходят до копчика.

Несильно ударьте кулаками в области поясницы и копчика, затем нажмите, как бы ввинчивая их.

Целебный эффект. Рекомендуется при болезнях нервной системы, легких, почек, печени, импотенции.