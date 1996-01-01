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Полезная елка
Ель всегда была волшебным деревом. С ней связано много обычаев и суеверий. В Германии люди, страдавшие подагрой, считали, что симптомы болезни могут исчезнуть, если им удастся завязать узлом ветку молодой ели, при этом произнеся: сохрани тебя Бог, благородная ель. Вручаю тебе свою болезнь! Еще более интересная примета была у браконьеров - считалось, что неуловимым станет тот, кто будет глотать семена шишек, найденных острием вверх перед восходом Иванова дня. В наше время мало кто знает, что ель приносит в наши дома не только праздник, веселье и детский смех, но и здоровье. Ель улучшит настроение, повысит ваш иммунитет и иммунитет близких вам людей.
Итак, в состав ели входят:
- эфирные масла, губительные для болезнетворных микробов;
- аскорбиновая кислота и витамин С, повышающие защитные силы организма и укрепляющие иммунитет;
- дубильные вещества, обладающие противовоспалительными свойствами;
- различные микроэлементы, поддерживающие обмен веществ;
- смолы, обладающие бактерицидным действием.
Как же мы можем использовать все эти, такие необходимые для каждого из нас вещества?
Витаминный напиток
В старину из хвои готовили витаминный напиток. Его употребление предупреждало развитие цинги и повышало иммунитет. Рецептом такого напитка, который удалось найти в одной из кулинарных книг, мы хотим поделиться.
Чтобы приготовить 1 литр целительного напитка, следует взять:
-200 г сосновой хвои
-1,5 ст. л. сахарного песка
- 2 г лимонной кислоты
Свежие зеленые иглы промыть в холодной воде, а затем небольшими порциями добавлять в кастрюлю с кипящей водой, чтобы кипение не прекращалось. Варить при закрытой крышке 30-40 минут, после чего отвар быстро процедить. Всыпать сахарный песок и лимонную кислоту, растворенную в теплой воде в соотношении 1:20, затем охладить. Необходимо заметить, что напиток можно хранить в холодильнике не более 10 часов.
Молодильная ванна
Еще один доступный всем и очень эффективный способ использования хвои - прохладная ванна с хвойным экстрактом. Она оказывает успокаивающее действие и способствует хорошему сну. Принимать ванну нужно 10-25 минут при температуре 34-35 градусов, лучше на ночь. Способ приготовления прост - на одну ванну положить половину пачки хвойного концентрата. Ванна необходима тем, кто испытывает постоянный стресс, переутомление или боли в суставах. Если у вас жирная и угреватая кожа, приготовьте хвойную ванну по следующему рецепту: смешайте 25 г хвои, 35 г травы зверобоя и по 50 г цветков липы и травы душицы. Смешайте настой с 2 л воды и вылейте в ванну с температурой воды 36-37 градусов.
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