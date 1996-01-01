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Птичий грипп возвращается
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В Китае подтвержден первый за полгода случай заражения человека "птичьим гриппом"
В Китае подтвержден первый с июля 2006 г. случай заражения человека "птичьим гриппом". 37-летний фермер из восточной части страны был госпитализирован с высокой температурой и признаками воспаления легких, но был выписан 7 января 2007 г. без каких-либо признаков заболевания.
Все люди, находившиеся с ним незадолго до госпитализации в контакте, попали в карантин и находились под наблюдением медиков вплоть до 29 декабря прошлого года. На данный момент жизнь фермера находится вне опасности, утверждают китайские врачи.
Всего с 2003 г. в Китае было обнаружено 22 случая заражения людей "птичьим гриппом", 14 заболевших погибли.
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