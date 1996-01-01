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ОРВИ обходит Приморье
Всплеск заболеваемости гриппом и ОРЗ в Приморье врачи прогнозируют во второй половине февраля.
В Приморье не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Показатели заболеваемости ОРЗ на 95,8 процентов ниже среднемноголетних и ниже эпидемиологического порога в 3,5 раза.
В настоящее время в Приморском крае отмечен обычный уровень заболеваемости острыми вирусными инфекциями (ОРВИ). Как сообщили "Центре гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", лишь на трех территориях - в Лесозаводске, Находке и Партизанске эпидпорог заболеваемости превышает средний уровень среди детей 3-6 лет. Кроме того, в Партизанске превышение наблюдается и среди школьников в возрасте 7-14 лет.
Групповых заболеваний ОРВИ в организованных коллективах не зарегистрировано. По словам врачей, подъем заболеваемости гриппом, обусловленный циркуляцией вирусов гриппа подтипа А, который наблюдается в Хабаровском крае и на Камчатке, Приморский край пока не коснулся.
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