Травмпункты в режиме нон-стоп

- Говорят, после рождественского снегопада в травмпункты Владивостока не пробиться. Неужели правда, столько людей покалечилось?

- Практически каждый снегопад блокирует движение на дорогах и превращает город в каток. Падая на заснеженных тротуарах и обледенелых лестницах, горожане ломают руки и ноги, разбивают головы. Однако, по единодушному мнению врачей, на сегодняшний день положение даже несколько лучше, чем прошлой зимой. После снегопадов начала 2006 года травмпункты принимали до 100 человек в день - сейчас 70.

Однако нынешнее относительное благополучие связано не столько с отлаженной работой дорожных служб, сколько с тем, что снегопад пришелся на новогодние каникулы, когда у большинства горожан просто не было необходимости ходить на работу и активно передвигаться по городу. А сейчас снег уже кое-где растаял, кое-где был убран, а кое-где все еще лежит, превратившись в наледь и грязный скользкий накат, представляющий немалую угрозу для наших конечностей.

Как рассказал корреспонденту "ЗР" заведующий травмпунктом №3 Борис РЕВЕКО, в их учреждение, обслуживающее жителей Первореченского и Советского районов, только с 1 по 10 января обратилось около 600 человек, причем самым спокойным выдался предрождественский день - врачи приняли 48 пациентов. А врачам травмпункта по ул. Уткинской повезло 1 января - к ним обратилось только 30 человек, зато 2-го - уже 70.

В коридоре травмпункта Первомайского района - очередь. Молодой человек поскользнулся, когда выходил из маршрутки, сейчас баюкает руку - она посинела и опухла, возможно, перелом. Старушку с больной ногой привели под руки внучки. Бабушке захотелось свежего хлебца, дожидаться, пока придут домашние, она не стала, в булочную пошла сама и упала прямо возле магазина. У малыша лет пяти прямо на глазах опухает щека и заплывает глаз - неудачно съехал с горы.

По словам заведующего травмпунктом №2 Бориса ВАСИЛЬЕВА, чаще всего люди падают на косогорах и нечищеных лестницах, у подъездов и на автобусных остановках. Ходить по таким местам, если обойти их не получается, надо предельно осторожно. Кроме того, особое внимание стоит уделить обуви. Особенно это касается женщин, которые живут под лозунгом "красота требует жертв" и приносят в жертву свое здоровье. 10-12-сантиметровая шпилька и скользкая подошва не лучший помощник в передвижении по обледенелым улицам. Кстати, перелом лодыжки - один из самых распространенных зимой.

Еще одна частая травма - перелом лучезапястной кости. Дело в том, что, падая, большинство из нас вытягивает руку и в результате повреждает ее. Падать надо правильно, например, спортсменов этому искусству учат специально.

Особая зона риска - старики и дети. Согласно медицинской статистике, у пожилых переломы встречаются в 4 раза чаще, чем у молодых и людей среднего возраста. Особенно страдают пожилые женщины. Развивающийся с годами остеопороз делает костную ткань хрупкой. Там, где молодой человек отделался бы ушибом, пожилой сломает кости.

А вот у детей переломы встречаются реже, зато для малышей характерны травмы другого рода - ушибы, порезы и ссадины, которыми частенько заканчиваются катание на коньках и поездки с горок. Совет мамам и папам: не оставляйте без присмотра свое чадо и, если вам кажется, что пируэты слишком рискованы, остановите ребенка.

На практике нам пришлось убедиться, что далеко не всегда выпавший снег сразу убирается с городских улиц, не успев превратиться в ледяные бугры. И о том, что зимой нужна обувь на рифленой подошве и что по скользкой дороге ходить лучше медленно, если нет возможности обойти опасный участок вовсе, все мы слышали не раз. Пренебрегая советами врачей, в итоге мы не только становимся их пациентами, но и тратим кучу времени и денег на последующее лечение. Скорее всего, прошедший в городе снег не последний за эту зиму, а значит, в травмпунктах снова будет много пациентов. Постарайтесь избежать падений и ушибов, пусть у врачей будет поменьше работы.