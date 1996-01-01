Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Карьера - главный враг женского здоровья
Женщинам вредно много работать. Лишние часы, проведенные на службе, приносят им куда больший вред, чем представителям сильного пола. Этот факт недавно удалось доказать экспериментально сотрудникам Института экологии и эволюции РАН им. СЕВЕРЦОВА.
Причиной тому - стресс, которому все мы неизбежно подвергаем себя, слишком напряженно трудясь. Интенсивно делая карьеру, женщины начинают курить одну сигарету за другой, пить много кофе, раздражаться, плохо спать по ночам, - иначе говоря, необратимо разрушают свой организм. Именно это, приходят к выводу специалисты из Института экологии и эволюции, становится одной из главных причин женского бесплодия и других тяжелых заболеваний, которыми страдает слабая половина человечества, пишет jobmarket.com.ua.
"Не надо считать, что перенапряжение на работе никак не сказывается на здоровье и самочувствии мужчин, - рассуждает старший научный сотрудник института, доктор биологических наук Ольга Силаева. - Питаясь фаст-фудом и много нервничая, они тоже портят себе желудок, сердце и подрывают нервную систему. Однако механизм действия стресса, как нам удалось установить, здесь различен. Напряженный график работы более негативно сказывается именно на женщинах".
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством