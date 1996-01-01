Карьера - главный враг женского здоровья

Женщинам вредно много работать. Лишние часы, проведенные на службе, приносят им куда больший вред, чем представителям сильного пола. Этот факт недавно удалось доказать экспериментально сотрудникам Института экологии и эволюции РАН им. СЕВЕРЦОВА.

Причиной тому - стресс, которому все мы неизбежно подвергаем себя, слишком напряженно трудясь. Интенсивно делая карьеру, женщины начинают курить одну сигарету за другой, пить много кофе, раздражаться, плохо спать по ночам, - иначе говоря, необратимо разрушают свой организм. Именно это, приходят к выводу специалисты из Института экологии и эволюции, становится одной из главных причин женского бесплодия и других тяжелых заболеваний, которыми страдает слабая половина человечества, пишет jobmarket.com.ua.

"Не надо считать, что перенапряжение на работе никак не сказывается на здоровье и самочувствии мужчин, - рассуждает старший научный сотрудник института, доктор биологических наук Ольга Силаева. - Питаясь фаст-фудом и много нервничая, они тоже портят себе желудок, сердце и подрывают нервную систему. Однако механизм действия стресса, как нам удалось установить, здесь различен. Напряженный график работы более негативно сказывается именно на женщинах".