Болезни офис-менеджеров порождают стрессы и боссы

Несколько десятилетий назад всевозможные организации здравоохранения всерьез занялись изучением условий труда офисных сотрудников и выявлением того, как они влияют на здоровье тех, кого принято еще называть "офисными крысами".

В ходе исследований был установлен так называемый "синдром больных зданий", который в результате диагностировали у множества конторских работников. Виновником заболевания посчитали недостатки вентиляционной системы в офисах. Но не только плохая вентиляция превращает старательных трудящихся в чихающих меланхоликов с больной головой.

Огромную роль в этом играют также и нездоровая атмосфера в самом коллективе, и чрезмерные нагрузки, которые ослабляют организм офисных страдальцев и обезоруживают их перед армией микробов и бактерий.

Ученые провели ряд исследований в зданиях, в которых вентиляционные системы функционировали должным образом и были оснащены специальными приспособлениями для обеззараживания воздуха.

Выяснилось, что в них люди, несмотря ни на что, страдали от основных симптомов "синдрома больных зданий". Пытаясь найти ключ к этой проблеме, исследователи установили, что причиной тому стрессы, в том числе вызванные нежеланием руководства идти навстречу трудящимся.

Выяснилось, чтобы избежать подверженности синдрому, оказалось достаточно предоставить работникам право самостоятельно контролировать уровень света и кондиционирования в офисе.