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Болезни офис-менеджеров порождают стрессы и боссы
Несколько десятилетий назад всевозможные организации здравоохранения всерьез занялись изучением условий труда офисных сотрудников и выявлением того, как они влияют на здоровье тех, кого принято еще называть "офисными крысами".
В ходе исследований был установлен так называемый "синдром больных зданий", который в результате диагностировали у множества конторских работников. Виновником заболевания посчитали недостатки вентиляционной системы в офисах. Но не только плохая вентиляция превращает старательных трудящихся в чихающих меланхоликов с больной головой.
Огромную роль в этом играют также и нездоровая атмосфера в самом коллективе, и чрезмерные нагрузки, которые ослабляют организм офисных страдальцев и обезоруживают их перед армией микробов и бактерий.
Ученые провели ряд исследований в зданиях, в которых вентиляционные системы функционировали должным образом и были оснащены специальными приспособлениями для обеззараживания воздуха.
Выяснилось, что в них люди, несмотря ни на что, страдали от основных симптомов "синдрома больных зданий". Пытаясь найти ключ к этой проблеме, исследователи установили, что причиной тому стрессы, в том числе вызванные нежеланием руководства идти навстречу трудящимся.
Выяснилось, чтобы избежать подверженности синдрому, оказалось достаточно предоставить работникам право самостоятельно контролировать уровень света и кондиционирования в офисе.
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