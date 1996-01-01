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Льготники отметили праздники без лекарств
В дни новогодних каникул в ряде аптек Приморского края льготники не смогли получить бесплатные лекарства.
Однако никакого документа, регламентирующего приостановку выдачи бесплатных лекарств, подписанного министром здравоохранения Михаилом ЗУРАБОВЫМ, в этом году в учреждения аптечной системы края не поступало, сообщает ИА PrimaMedia.
Аналогичное письмо датировано концом 2005 г. Возможно, именно поэтому - чтобы избежать убытков - многие аптечные учреждения "перестраховались" и прекратили выдачу бесплатных лекарств в начале 2007 г. Между тем основная причина невыдачи бесплатных лекарств льготникам - чисто техническая. Как сообщили в департаменте здравоохранения администрации Приморского края, в настоящее время идет обновление регистров льготников, имеющих право на льготу в 2007 г. в аптечных учреждениях. Процесс займет 10-15 дней. И все, кто оставил за собой право на бесплатное получение лекарственных средств в 2007 г., смогут в ближайшее время реализовать его. Как подчеркнули в департаменте, сложности с выдачей бесплатных лекарств льготным категориям граждан должны исчезнуть.
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