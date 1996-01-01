Как похудеть после праздников?

- После новогодних каникул с ужасом обнаружила, что не могу влезть в свои любимые джинсы. Встала на весы: так и есть - три кило набрала. Пришлось расплачиваться за бесконечные застолья, походы в гости и пикники. Подскажите, как прийти в форму и впредь удержаться от соблазнов, ведь праздники еще не закончились? - Лидия СМИРНОВА, Владивосток.

- Конечно, долгие праздники не способствуют улучшению фигуры, тем более если забыть о чувстве меры... Но нужно знать, что наш организм еще с осени тщательно готовится к холодам: мы набираем вес, становимся более пассивными. Эти процессы призваны помочь пережить зиму, защитить от переохлаждения и потери энергии. Но так хочется не потерять стройность и сохранить бодрость духа! Действенный рецепт - правильная диета, которая не нарушит работу организма и даст ощутимый результат.

Нет - консервам

Именно зимой с диетами надо обращаться осторожно. Дело в том, что в холодное время года мы испытываем недостаток витаминов и питательных веществ. Поэтому даже незначительное уменьшение ежедневного рациона может негативно сказаться на физическом и психическом самочувствии. Кроме того, не следует забывать, что сама жировая ткань вырабатывает гормон лептин, который участвует в регуляции аппетита, массы тела, репродуктивных функций и даже психического здоровья. Резкая потеря веса приведет к гормональному дисбалансу с непредсказуемыми последствиями.

Долой лишние килограммы!

Если вы твердо решили сбросить все лишнее, то начните со своего ежедневного рациона. Вашему вниманию предлагается первое блюдо - суп. Это не только источник легкоусваиваемого белка, но и отличный способ "обмануть" свой желудок. Суп придает желудку объем, что активизирует специальные рецепторы на стенках желудка и сигнализирует о его наполнении. В идеале предпочтение следует отдавать супам на постном мясе, овощным бульонам, вегетарианским похлебкам.

Попробуйте, например, такой рецепт: 1,5 л воды, 2-3 средние моркови, 2 помидора, несколько веточек сельдерея, лук порей. Сварите бульон, можете добавить немного тимьяна, тмина, кориандр по вкусу. Лишь слегка подсолите.

Когда речь заходит о втором блюде, то это обычно что-то калорийное. Не сдерживайте свою кулинарную фантазию, готовьте, как обычно. Обратите внимание лишь на дополняющие компоненты. Используйте легкий майонез вместо обычного, употребляйте обезжиренное молоко, творог и сметану.

Выбор - за вами

Если же вы решитесь придерживаться определенной диеты, то современная диетология предлагает большой выбор. Одна из самых популярных диет - "Кремлевская", которую относят к низкоуглеводным. Допускается есть неограниченное количество постного мяса, зато следует совсем отказаться от углеводов (круп, макарон, хлеба, выпечки, картофеля). Углеводы - легкодоступный источник энергии, и когда их поступление с пищей приостановлено, организм интенсивно "сжигает" собственные запасы жира.

Вот один из вариантов аппетитной "Кремлевки": вареная фасоль, постная телятина, салат из свежих помидоров, красное вино. Такой набор обеспечивает вас всем необходимым (начиная от белка и заканчивая антиоксидантами) и в то же время обеднен углеводами. Какой бы аппетитной ни казалась Кремлевская диета, у неё есть свои противопоказания: болезни почек, сердца, беременность.

Одно из модных направлений - монодиеты. Здесь секрет заключается в том, чтобы несколько дней подряд съедать лишь какой-то один продукт.

Например, 2-3 дня употреблять в пищу только нежирную отварную рыбу. В следующие три дня - только яблоки, затем - только бобы или рис. В ходе монодиеты организм испытывает недостаток в углеводах, поэтому эффективно "сжигает" собственный жир, кроме того, периодически недостает других важных компонентов, и наши ресурсы становятся более мобильными, энергия направляется туда, где ее действительно не хватает. Так постепенно мы избавляемся от излишнего веса.

После новогодних застолий особенно популярными становятся очищающие диеты. Они эффективно устраняют лишние килограммы, ограничивая поступление в организм углеводов и жиров; взамен снабжают пищеварительный тракт растительный клетчаткой, а также витаминами и минералами. Современная диетология предлагает сотни, если не тысячи очищающих диет, детальные описания которых можно найти в специальной литературе.

Общая черта очищающих диет - обилие натуральных фруктовых соков, овощных бульонов, травяных настоев. Рекомендованы также диетическая птица, телятина, нежирная рыба. В зависимости от конкретной диеты внимание уделяется кефиру, йогуртам, меду.

Чтобы очищающие диеты были эффективны, их необходимо очень строго соблюдать. Также очень важно правильно организовать возвращение к привычному питанию после диеты: делать это следует постепенно.

Если вы хотите избавиться от лишнего веса в экстремально короткие сроки, то подойдут экспресс-диеты. Многие из них дают изумительный результат: уже через пару недель результат очевиден. Вот один из рецептов такой диеты.

Нарежьте листовой зеленый салат (огурец, вареную спаржу), добавьте легкий или разбавленный кефир. Для лучшего результата повторите 3 раза в день в течение двух-трех недель.

Такие диеты имеют свои недостатки: во-первых, ограничение в пище очень сильно, диета больше похожа на голодание, поэтому не подходит для слишком длительного использования. Во-вторых, после такой жесткой диеты сложно отказаться от чего-нибудь калорийного и вкусненького, поэтому лишний вес быстро возвращается.

Если предыдущие диеты имеют сугубо физиологическое объяснение, то цветовая диета берет свое начало в недрах психологии и подсознания. Суть цветовой диеты заключается в том, что следует употреблять в пищу продукты одного цвета. Так вы успокоите внутренние противоречия, обретете гармонию, процесс переваривания пищи пройдет с максимальной эффективностью и пользой. Расслабленный организм берет из пищи только нужное, не перегружается.

Для достижения заветного результата можно придерживаться диеты одного цвета, либо менять цвета в зависимости от дня недели.

Белая диета: рис, кокос, репчатый лук, молоко, белые сыры, творог, белый чай, цветная капуста, яичный белок, белая фасоль, сахар, соль, белое мясо.

Фиолетовая диета: баклажан, фиолетовый лук, эстрагон, черная смородина, чернослив, темный виноград, виноградный сок, ежевика.

Зеленая диета: капуста, салат, лук, сельдерей, огурец, щавель, киви, морская капуста, зеленые яблоки, спаржа, зеленый чай и т.д.

Красную, желтую, оранжевую диету вы можете составить самостоятельно по своему вкусу.

И не спешите расслабляться в кресле с чашечкой кофе и сливками. Одна чашка такого напитка может содержать до 500 калорий! Кофеин нарушает жировой обмен в организме, что может привести к росту жировых отложений.

Продукты - антидепрессанты

Зимой из-за недостатка солнечного света многие процессы в мозгу замедлены: мы отмечаем сонливость, апатию, снижение работоспособности. Чтобы поддержать себя в тонусе, приходится подпитывать мозг углеводами (глюкозой): шоколадом, сладким кофе, пирожными и булочками. Углеводы, которые поступают в организм с перечисленными продуктами, способствуют выработке серотонина, который подавляет депрессию. Меньше серотонина - хуже настроение. Замените легкоусваиваемые углеводы (такие как готовый сахар, белый хлеб) на хлеб из муки грубого помола, фрукты. Ищите выход в продуктах, которые богаты аминокислотой триптофаном (предшественник серотонина). Это красное постное мясо, курица, индейка, рыба, яйца, сыр, орехи, бананы.

В борьбе за хорошее настроение используйте все возможные пути. Психологи утверждают, что оранжевый и теплый желтый цвета помогают победить депрессию.

Чтобы зимняя диета удалась, необходимо следовать нескольким правилам

Самое главное - действуйте шаг за шагом. Изменяйте пищевой рацион постепенно, без резких ограничений и новшеств.

Избегайте голодания, зимой оно наверняка навредит. Вместо этого попробуйте принимать пищу небольшими порциями, но чаще чем обычно. Например, дополните трехразовое питание вторым завтраком и полдником.

Следите за количеством съеденных продуктов, помните, что из-за стола следует вставать с чувством легкого голода (а не полного безразличия на фоне переполнения желудка). В последнем случае вы пострадаете от переедания, а вот первый вариант обеспечит здоровый подход к питанию. Дело в том, что сигнал о сытости формируется в мозге лишь через 15-20 минут после того, как желудок уже заполнен. Именно поэтому диетологи советуют уделять перерывам на обед не менее 30-40 минут, чтобы в спокойной обстановке пережевывать пищу и вовремя остановиться. Набив желудок второпях, вы рискуете перегрузить его.

Отдавайте предпочтение свежей пище вместо консервов. Консервированные продукты содержат соль и соду, которые удерживают влагу в организме, поддерживая полноту. Кроме того, избыток солей препятствует выведению шлаков.