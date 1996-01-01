Гриппа можно не бояться

В Уссурийском городском округе завершилась кампания по иммунизации населения против гриппа.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа, по приоритетному национальному проекту "Здоровье" было получено 35 769 доз вакцины, которые полностью использовали во время прививочной кампании.