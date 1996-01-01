Определите болезнь по лицу

Морщины, угревые высыпания, цвет кожи - это сигналы, оповещающие нас о каких-либо неполадках в организме. Как научиться их понимать? Рассказывает кандидат медицинских наук, дерматолог-косметолог Тамара КОРЧЕВАЯ.

- Наша кожа сплошь исчерчена особыми меридианами. Каждый из них отражает работу определенного органа или системы. Иными словами, кожа может сказать заранее о состоянии организма. Итак, о чем говорят угревые высыпания?

Угри на нижней части лица, как правило, появляются на фоне эндокринных проблем. Это могут быть нарушения функций яичников, надпочечников или щитовидной железы. Такие нарушения не всегда переходят в серьезное заболевание. Они говорят лишь о "напряжении" в определенных органах. Высыпания на выступающей части кончика подбородка - более явное свидетельство о "напряжении" в щитовидке. Виски отражают проблемы желчного пузыря.

А если угри появляются в основном в Т-образной зоне - то есть облюбовали лоб, нос, верхнюю губу и подбородок - то, скорее всего, есть неполадки в кишечнике. Кстати, именно так располагаются подростковые угри.

Теперь что касается особенно выраженных морщинок - они тоже информируют нас о внутренних недугах. Носогубная складка связана с тонким кишечником. Косметологические процедуры - шлифовка морщинки, применение против нее мезотерапии или подкалывание Рестилайна - станут более эффективными или вовсе не понадобятся, если вплотную заняться проблемами кишечника.

Так называемая "морщинка хмурости" - межбровная складка - обычно обходит стороной тех, кто не перегружает печень и не имеет заболеваний этого органа. Припухлость, отечность лица - тоже информация к размышлению. "Пирожки" - одутловатость в верхней части щек, над скуловыми дугами - эту косметическую проблему хирургически устранить нельзя. Массаж помогает временно. Решение можно найти, если вспомнить, что верхняя часть лица связана с лимфатической системой желудочно-кишечного тракта.

Припухлость нижнего века свидетельствуют о различных проблемах мочевой системы. Причем по их расположению можно судить, какая зона страдает больше всего. Но это уже тонкости, разобраться в которых может только специалист.

Угревые высыпания на верхней части спины, над лопатками, говорят о том, что не все в порядке с лимфоидной тканью, в частности в носоглотке. Середина спины - чуть выше талии - проекция области печени, желчного пузыря. Состояние функций малого таза, половых желез отражает зона, находящаяся на талии и в области крестца. Гиперкератоз или высыпания на ягодицах - повод проконсультироваться у эндокринолога и гастроэнтеролога.