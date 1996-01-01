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Морс против бактерий

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Каким напиткам и блюдам отдавать предпочтение, чтобы как можно быстрее избавиться от простуды? Советует диетолог Юлия МОСКВИЧЕВА.

Небольшое повышение температуры, слезотечение, насморк, кашель. Конечно, это простуда, а по-научному ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция. Врач поставил вам такой диагноз? Тогда кроме назначенных таблеток и микстур воспользуйтесь еще одним эффективным лечебным средством - специальной диетой. С ее помощью вам удастся быстрее победить простуду и избежать осложнений.

Соблюдать диету нужно первые три дня болезни. В это время ОРВИ находится на пике своей активности - температура хоть и снижается, но все еще повышена, из носа течет, глаза плачут, горло саднит. Правильно составленный рацион станет хорошей поддержкой вашему организму в этот трудный период.

В оздоровительное меню прежде всего должны быть включены напитки. Ведь еще с давних пор известно, что обильное питье - отличный помощник в борьбе с простудой. Оно выводит токсины, которые образуются, когда организм борется с вирусом. Во время болезни нужно выпивать 2-3 литра жидкости в день. Поэтому рядом с вашей кроватью - на тумбочке или туалетном столике - постоянно должен стоять наполненный кувшин. Сам вид напитка будет возбуждать жажду - и вам не придется выпивать необходимую норму через силу.

Для подхвативших простуду в первую очередь полезны подкисленные напитки. Это может быть некрепкий чай с лимоном. Или обычная вода, в которую добавлен сок лимона или апельсина. Но клюквенные и брусничные морсы все же вне конкуренции. Потому что в этих ягодах содержатся особые антибактериальные кислоты. Для разнообразия можно время от времени баловаться соками фабричного приготовления - подойдут грейпфрутовый, апельсиновый.

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