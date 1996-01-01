Бумажные медкарты отправят из поликлиник в музеи

Бумажные медицинские карты, заполненные неразборчивым врачебным почерком, скоро станут музейной редкостью.

По информации из Мининформсвязи, необходимость внедрения электронных меддокументов обсуждается не первый год. Бумажные карточки быстро ветшают, теряются, а главное - недоступны, если человеку, к примеру, "посчастливилось" заболеть в другом городе. И информация о состоянии здоровья и предыдущем лечении становится для местных врачей загадкой. Вместо распухших и неопрятных карточек появятся электронные картотеки "паспортов здоровья". По мнению специалистов, медики смогут получать более точную и оперативную информацию о здоровье россиян, а значит, лучше лечить их.

Напомним, в США электронные "паспорта здоровья" позволили на 11% снизить потребление лекарств и более чем на 2% - случаи госпитализации.