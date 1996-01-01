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Распустите "хвост"
Среди причин выпадения волос специалисты называют вредные прически и плохое питание. Чем помочь в таких случаях? Выбросить стальные заколки-автоматики, распустить "хвост" и грызть семечки, считает парикмахер Татьяна ХАПКИНА.
Если регулярно, а не по настроению ухаживать за волосами, можно значительно улучшить их состояние. Существует масса нехитрых способов - испробуйте их, прежде чем бежать на пересадку волос. Например, массаж. Усиливая кровообращение вокруг фолликулов, мы улучшаем их питание.
Вот рецепт сухого ежедневного массажа. Наклонясь над ванной, энергично растирайте голову сухим подогретым махровым полотенцем. Раз в неделю эффект можно усилить масляными круговыми растираниями: лучше всего подойдет оливковое масло, слегка подогретое. Масло чередуйте с соком лука, чеснока, лимона - их активные биологические компоненты пойдут только на пользу волосяным мешочкам. Закутайте голову теплым полотенцем и мойте волосы не раньше чем через полчаса.
Кстати, формула "два в одном" не для вас. Нуждающиеся в лечении волосы требуют использования бальзамов и кондиционеров отдельно от шампуня. Вода должна быть не слишком горячей, мытье быстрым, а сушка - естественной, без фена. Не ленитесь расчесывать волосы долго - кожный жир равномерно распределяется на поверхности волос по всей длине, а это упругость и здоровый блеск. Кстати, если хотите, чтобы волосы всегда блестели, проденьте через деревянные зубья натуральный шелковый лоскут. Мед, соль, пиво, сыворотка, отвар отрубей, кашица из майской крапивы - эти простые подручные средства не менее эффективны, чем фирменные препараты для волос. Чтобы волосы были пышными без особых ухищрений, им необходимо достаточно серы: на 97% они состоят из кератина - вещества, содержащего серу. Именно она придает блеск и здоровый вид волосам, да и кожа головы станет более упругой и жизнеспособной. Много серы в кабачках, луке, абрикосах, капусте, картофеле.
Для волос нужна богатая белками пища, но это не значит, что надо объедаться мясом, рыбой или сыром. Заедайте их травой, овощами и фруктами - они ускорят усвояемость белков.
При выпадении волос старайтесь есть побольше ананасов (компот из банки абсолютно бесполезен).
Здоровые блестящие волосы содержат достаточное количество цинка, поэтому лучшее средство для лечения тусклых и редких волос - тыквенные и подсолнечные семечки. Запомните также - как минимум четыре яйца в неделю помогут вам справиться с проблемными волосами. По утрам полезен невкусный коктейль из двух ложек сухих дрожжей и полстакана молока. Иногда выпадение волос связано с недостатком кремния - ешьте все овощи и фрукты только с кожурой, это настоящая кладовая кремния. Заедать их лучше спаржей или земляникой. Также источники кремния - огурцы и топинамбур. А из витаминов следует остановиться на препаратах группы В - заодно и нервы подлечите. Тогда и стрессы будут нипочем, и волосы останутся на месте.
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