Всем - плавать!

Бассейн для представительниц прекрасного пола - настоящее спасение. Ни один другой вид спорта не полезен женщинам так, как плавание. Не говоря уже о том, какое это удовольствие - продемонстрировать новый купальник.

Плавание задействует практически все группы мышц, снимает общий стресс с уставшего организма. Оно укрепляет позвоночник, колени и бедра, лечит суставы (например, помогает справиться с артритом). Поскольку сопротивление воды в 10 раз выше сопротивления воздуха, то калорий в воде сжигается на четверть больше, чем во время сухопутных спортивных занятий.

У женщин регулярное посещение бассейна снижает риск развития остеопороза на 50%! Плавание - прекрасный вид спортивной нагрузки и для беременных. И, наконец, плавание - отличная профилактика тромбофлебита и других проблем с венами, так характерных для нашего компьютерно-сидячего века. При плавании стенки вен укрепляются, повышаются тонус и эластичность сосудов. Кстати, мать четверых детей актриса Мерил Стрип проплывает каждый день километр. И выглядит прекрасно!