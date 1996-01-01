Бюджетников привьют в приказном порядке

Главам городских округов и муниципальных районов рекомендовано вынести распоряжение об обязательном прохождении диспансеризации работников бюджетной сферы по нацпроекту "Здоровье". "В противном случае 1 января 2007 г. пусть на работу не выходят", - сказал губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.

В Приморье обязательную диспансеризацию должны пройти 187 тыс. человек, сейчас ее прошли только 20% лиц. К 1 декабря 2006 г., по словам вице-губернатора Любови ДРОЗДОВОЙ, диспансеризацию должны будут пройти не менее 80%. Причина задержек - отсутствие в районах узких специалистов. Каждый диспаризаванный должен посетить терапевта, невролога, хирурга, окулиста, эндокринолога и уролога, женщинам обязателен прием у гинеколога.