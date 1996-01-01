Что внушило оптимизм Грызлову

Так получилось, что визит главы нижней палаты российского парламента Бориса ГРЫЗЛОВА на Дальний Восток был приурочен не только к экономическому Форуму, но и удачно "совпал" с выборами в Еврейской автономии и Приморье. А выборы и приезд Грызлова, очевидно, по такой же счастливой случайности - с открытием акушерского корпуса областной больницы в Биробиджане.

Губернатор автономии Николай ВОЛКОВ и глава законодательного собрания Анатолий ТИХОМИРОВ, встречавшие Бориса Грызлова в столице ЕАО, предоставили спикеру Госдумы право перерезать традиционную красную ленточку на входе в здание. Затем лидера "единороссов" провели экскурсией по новому корпусу. В сопровождении главного врача областной больницы Павла ВИННИКОВА спикер осмотрел женскую консультацию, дневной стационар и палаты.

Новый роддом сможет принять одновременно более ста пациентов. Акушерский корпус оснащен приборами лазерного облучения крови, ультразвуковыми аппаратами, компьютерами и другим современным оборудованием. На строительство роддома из федерального бюджета было затрачено около 100 млн руб. Борис Грызлов назвал открытие нового корпуса "праздником, внушающим оптимизм" и заявил, что после очевидных успехов, достигнутых возглавляемой им партией в деле повышения рождаемости, пришло время озаботиться проблемой детских садов. По словам спикера, до 2007-го года в России будет введено 200 дошкольных учреждений, построенных на условиях долевого участия федерального и региональных бюджетов.