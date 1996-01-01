Больница превратилась в диагностический центр

После капитального ремонта в городской клинической больнице № 11 Хабаровска открылись операционный блок и приемное отделение.

Этого события здесь ждали более пятнадцати лет - из-за отсутствия необходимых средств помещения обветшали настолько, что санитарные службы собирались их закрыть. Ремонт выполнила строительная компания "Строим для вас", которая давно уже специализируется на приведении в порядок помещений учреждений здравоохранения. В предельно сжатые сроки она преобразила старые помещения, которые предстали светлыми и просторными, отделанными современными отделочными материалами, обустроила надежную систему вентиляции с кондиционированием и теплообогревом воздуха, очисткой его от бактерий.

Отныне в приемном отделении больницы, превращенном, по сути, в небольшой диагностический центр, пациенты могут не только получить первичную помощь, но и пройти многопрофильное обследование, например УЗИ, фиброскопию. Значительно улучшились условия труда медиков, у них появилась возможность более тщательно обследовать и оказывать помощь больным.