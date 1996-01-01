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Познакомьтесь с Норбековым

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Впервые во Владивосток приезжает создатель "Клуба миллионеров", основатель и президент института самовосстановления человека, автор уникальной методики оздоровления и омоложения организма.

Досье

Мирзакарим Норбеков - доктор психологии, педагогики, философии в медицине, профессор, действительный член и член-корреспондент ряда российских и зарубежных академий, автор нескольких книг, ставших мировыми бестселлерами. Обладатель черного пояса по Сам-Чон-До и черного пояса по Кекушинкай.

Международная ассоциация независимых медицинских экспертов признала систему ускоренного обучения психосоматической саморегуляции человека, разработанную академиком Норбековым, самой эффективной среди известных альтернативных оздоровительных систем.

Система Норбекова основана на древних традициях восточной медицины и достижениях современной науки. Она включает в себя 18 запатентованных методик и фундаментальное открытие в области психофизиологии. Уникальность этой системы в том, что она учебная, а не лечебная. Без медикаментов, хирургического или экстрасенсорного вмешательства вы самостоятельно сможете победить свои болезни за счет активизации внутренних резервов организма.

"Человек не имеет права быть больным, некрасивым, бедным", - говорит Мирзакарим Норбеков. Истинность этих слов он доказал своей жизнью.

На своих занятиях Норбеков часто повторяет: "Я обычный человек, такой же, как все. Ничем не лучше и, надеюсь, ничем не хуже вас. Всего, чего я добился в жизни, вы тоже можете достичь, важно только этого захотеть!"

Встречи с Норбековым пройдут:

19 октября в ДОФе в 18:00.

20 октября в Молодежном центре ДВГТУ (Аксаковский пер, 3а) в 18:00.

Курс "Мастерская успеха":

с 21 по 29 октября, отель "Хендэ" (зал "Малый Даимонд") - 18:00.

Оздоровительный курс:

с 21 по 29 октября (Дом работников связи, Светланская, 41а) в 18:00.

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