Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Познакомьтесь с Норбековым
Впервые во Владивосток приезжает создатель "Клуба миллионеров", основатель и президент института самовосстановления человека, автор уникальной методики оздоровления и омоложения организма.
ДосьеМирзакарим Норбеков - доктор психологии, педагогики, философии в медицине, профессор, действительный член и член-корреспондент ряда российских и зарубежных академий, автор нескольких книг, ставших мировыми бестселлерами. Обладатель черного пояса по Сам-Чон-До и черного пояса по Кекушинкай.
Международная ассоциация независимых медицинских экспертов признала систему ускоренного обучения психосоматической саморегуляции человека, разработанную академиком Норбековым, самой эффективной среди известных альтернативных оздоровительных систем.
Система Норбекова основана на древних традициях восточной медицины и достижениях современной науки. Она включает в себя 18 запатентованных методик и фундаментальное открытие в области психофизиологии. Уникальность этой системы в том, что она учебная, а не лечебная. Без медикаментов, хирургического или экстрасенсорного вмешательства вы самостоятельно сможете победить свои болезни за счет активизации внутренних резервов организма.
"Человек не имеет права быть больным, некрасивым, бедным", - говорит Мирзакарим Норбеков. Истинность этих слов он доказал своей жизнью.
На своих занятиях Норбеков часто повторяет: "Я обычный человек, такой же, как все. Ничем не лучше и, надеюсь, ничем не хуже вас. Всего, чего я добился в жизни, вы тоже можете достичь, важно только этого захотеть!"
Встречи с Норбековым пройдут:
19 октября в ДОФе в 18:00.
20 октября в Молодежном центре ДВГТУ (Аксаковский пер, 3а) в 18:00.
Курс "Мастерская успеха":
с 21 по 29 октября, отель "Хендэ" (зал "Малый Даимонд") - 18:00.
Оздоровительный курс:
с 21 по 29 октября (Дом работников связи, Светланская, 41а) в 18:00.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!