Центр сердечно-сосудистой хирургии откроется в Хабаровске

Первые высокотехнологичные медицинские центры сердечно-сосудистой хирургии откроются в Красноярске и Хабаровске в 2007 году. "По графику они должны быть сданы в эксплуатацию уже 6 сентября следующего года. Это связано с условиями строительства - поставки оборудования необходимо завершить до наступления зимнего сезона", - сообщил журналистам на Байкальском экономическом форуме руководитель Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (Росздрав) Вячеслав ПРОХОРОВ.

"В течение 2007 года будут построены семь высокотехнологичных медицинских центров, - уточнил глава Росздрава. - Всего в рамках приоритетного нацпроекта "Здоровье" запланировано строительство 14 таких центров".

Руководитель Росздрава сообщил также, что демографическую ситуацию в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах будут исправлять сразу несколько современных перинатальных центров. Эти центры позволят снизить младенческую смертность от различных патологий в период беременности и от врожденных заболеваний. "Строительство этих центров начнется в 2008 году, - уточнил Вячеслав Прохоров. - Всего будет построено 20 современных перинатальных центров".