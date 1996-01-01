www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Загорать, не старея

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Едва во Владивостоке установилась жара, горожане ринулись на пляжи, позабыв о чувстве меры. Между тем любители часами понежиться на солнышке рискуют вместе с золотистым загаром получить и серьезные проблемы. Кожа после обильных солнечных ванн начинает "капризничать". Вернуть ей утраченную красоту и здоровье - удовольствие недешевое.

Итак, в чем особенность летнего ухода за кожей, есть ли связь между солнечной активностью и целлюлитом, на эти и другие вопросы наших читателей отвечает косметолог, мезотерапевт, главный врач студии красоты "Эстетик" Наталья ГАНИЧЕВА.

Главный фактор старения

"Моя дочь проводит на море очень много времени, скоро превратится в "головешку". Говорит, что солнце очень полезно для кожи. Я же уверена в обратном. Кто из нас прав?" - А. Самосенко, г. Владивосток.

- Солнце обладает как положительными, так и отрицательными свойствами. Помогая поддерживать общий баланс кожи, оно в то же время является одним из главных факторов старения: длительное и тем более незащищенное пребывание под его лучами приводит к весьма неприятным последствиям для волос, лица и тела. B-лучи вызывают покраснения и ожоги, А-лучи, проникая в глубокие слои кожи, влияют на состояние эластина и коллагена. В результате кожа, устав от агрессивного воздействия, теряет влагу и эластичность, обостряются морщины, появляются пигментные пятна, а бархатистость сменяется дряблостью. Более того, длительное воздействие ультрафиолета ослабляет иммунную систему и даже может провоцировать рак кожи. Для того чтобы уменьшить его вредное влияние, нужно активно использовать солнцезащитные средства.

У летнего ухода - свои особенности

"Заметила, что летом кожа лица становится более проблемной. Не могу понять, в чем дело, ведь я пользуюсь теми же средствами по уходу, что и всегда..." - О. Николаева, г. Уссурийск.

- Летний уход за кожей имеет свои особенности. В это время года нежелательно использовать питательные крема, даже ночные: они довольно жирные и образуют на коже непроницаемую оболочку. Неслучайно некоторые "люксовые" косметологические бренды предлагают в это время года пользоваться дневным кремом утром и вечером. Более того, чтобы не отягощать кожу косметическими средствами, большинство высоких марок вводят компоненты для ухода и омоложения даже в солнцезащитный крем.

У швейцарской марки VALMONT, например, есть специальная линия продуктов "Защита швейцарских Альп", которая оберегает кожу от вредного воздействия солнца и одновременно позволяет воспользоваться его полезными свойствами.

Если отпуск еще впереди...

"Что нужно предпринять, чтобы солнечные ванны пошли на пользу? Как подготовить тело к пляжному отдыху?" - С. Кузьмина, г. Находка.

- Перед отпуском посоветуйтесь со своим косметологом и пройдите подходящий вашей коже комплекс процедур. Обязательно сделайте пилинг тела, если хотите, чтобы загар лег ровнее.

Очень эффективен курс профессионального детокса, включающий в себя пилинг, массаж и обертывания: кожа очищается от токсинов, ее поверхность выравнивается, а эластичность повышается. Количество процедур и их вариации зависят от потребностей конкретного пациента. Хорошие результаты, кстати, дает использование клеточной косметики CELLCOSMET. У нее замечательные детокс-, релакс- и антицеллюлитные программы для тела.

Во время отдыха обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами. Они защитят вас от опасных инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Если же вы все-таки переборщили с загаром, реабилитировать уставшую кожу - снять покраснение, увлажнить, вернуть ей упругость и эластичность - можно. При этом никаких радикальных способов - мезотерапии или пилингов для лица - летом быть не должно. Только поддерживающие процедуры, позволяющие локально снять стресс и "успокоить" уставшую кожу.

Целлюлит от солнца не растает

"Этим летом заметила у себя признаки целлюлита, отчего жутко комплексную и стесняюсь появляться на пляже. Подруга же убеждает меня, что солнечные ванны помогут избавиться от этой проблемы..." - Оксана Т., г. Владивосток.

- Мнение о том, что солнечные лучи "растапливают" целлюлит, ошибочно. Чрезмерное "общение" с солнцем, напротив, способствует его возникновению и развитию: кожа подвергается сильному стрессу и деградация ее структуры усиливается.

Да, красивый загар может скрыть дефекты кожи и визуально сделать ее ровнее, но это всего лишь "маскировка". Внутренние процессы проблемных зон при агрессивном солнечном воздействии только усугубляются.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru