Загорать, не старея

Едва во Владивостоке установилась жара, горожане ринулись на пляжи, позабыв о чувстве меры. Между тем любители часами понежиться на солнышке рискуют вместе с золотистым загаром получить и серьезные проблемы. Кожа после обильных солнечных ванн начинает "капризничать". Вернуть ей утраченную красоту и здоровье - удовольствие недешевое.

Итак, в чем особенность летнего ухода за кожей, есть ли связь между солнечной активностью и целлюлитом, на эти и другие вопросы наших читателей отвечает косметолог, мезотерапевт, главный врач студии красоты "Эстетик" Наталья ГАНИЧЕВА.

Главный фактор старения

"Моя дочь проводит на море очень много времени, скоро превратится в "головешку". Говорит, что солнце очень полезно для кожи. Я же уверена в обратном. Кто из нас прав?" - А. Самосенко, г. Владивосток.

- Солнце обладает как положительными, так и отрицательными свойствами. Помогая поддерживать общий баланс кожи, оно в то же время является одним из главных факторов старения: длительное и тем более незащищенное пребывание под его лучами приводит к весьма неприятным последствиям для волос, лица и тела. B-лучи вызывают покраснения и ожоги, А-лучи, проникая в глубокие слои кожи, влияют на состояние эластина и коллагена. В результате кожа, устав от агрессивного воздействия, теряет влагу и эластичность, обостряются морщины, появляются пигментные пятна, а бархатистость сменяется дряблостью. Более того, длительное воздействие ультрафиолета ослабляет иммунную систему и даже может провоцировать рак кожи. Для того чтобы уменьшить его вредное влияние, нужно активно использовать солнцезащитные средства.

У летнего ухода - свои особенности

"Заметила, что летом кожа лица становится более проблемной. Не могу понять, в чем дело, ведь я пользуюсь теми же средствами по уходу, что и всегда..." - О. Николаева, г. Уссурийск.

- Летний уход за кожей имеет свои особенности. В это время года нежелательно использовать питательные крема, даже ночные: они довольно жирные и образуют на коже непроницаемую оболочку. Неслучайно некоторые "люксовые" косметологические бренды предлагают в это время года пользоваться дневным кремом утром и вечером. Более того, чтобы не отягощать кожу косметическими средствами, большинство высоких марок вводят компоненты для ухода и омоложения даже в солнцезащитный крем.

У швейцарской марки VALMONT, например, есть специальная линия продуктов "Защита швейцарских Альп", которая оберегает кожу от вредного воздействия солнца и одновременно позволяет воспользоваться его полезными свойствами.

Если отпуск еще впереди...

"Что нужно предпринять, чтобы солнечные ванны пошли на пользу? Как подготовить тело к пляжному отдыху?" - С. Кузьмина, г. Находка.

- Перед отпуском посоветуйтесь со своим косметологом и пройдите подходящий вашей коже комплекс процедур. Обязательно сделайте пилинг тела, если хотите, чтобы загар лег ровнее.

Очень эффективен курс профессионального детокса, включающий в себя пилинг, массаж и обертывания: кожа очищается от токсинов, ее поверхность выравнивается, а эластичность повышается. Количество процедур и их вариации зависят от потребностей конкретного пациента. Хорошие результаты, кстати, дает использование клеточной косметики CELLCOSMET. У нее замечательные детокс-, релакс- и антицеллюлитные программы для тела.

Во время отдыха обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами. Они защитят вас от опасных инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Если же вы все-таки переборщили с загаром, реабилитировать уставшую кожу - снять покраснение, увлажнить, вернуть ей упругость и эластичность - можно. При этом никаких радикальных способов - мезотерапии или пилингов для лица - летом быть не должно. Только поддерживающие процедуры, позволяющие локально снять стресс и "успокоить" уставшую кожу.

Целлюлит от солнца не растает

"Этим летом заметила у себя признаки целлюлита, отчего жутко комплексную и стесняюсь появляться на пляже. Подруга же убеждает меня, что солнечные ванны помогут избавиться от этой проблемы..." - Оксана Т., г. Владивосток.

- Мнение о том, что солнечные лучи "растапливают" целлюлит, ошибочно. Чрезмерное "общение" с солнцем, напротив, способствует его возникновению и развитию: кожа подвергается сильному стрессу и деградация ее структуры усиливается.

Да, красивый загар может скрыть дефекты кожи и визуально сделать ее ровнее, но это всего лишь "маскировка". Внутренние процессы проблемных зон при агрессивном солнечном воздействии только усугубляются.