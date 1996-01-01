www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Ветрянка взбунтовалась

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как сообщают в Центре гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю, с наступлением лета участились случаи заболевания ветряной оспой. За последние пять месяцев во Владивостоке заболели 297 человек, а по краю - 7500. По словам заведующей Центра гигиены и эпидемиологии Натальи КОШЕЛЕВОЙ, обострение вируса вполне закономерно и подобное происходит каждые 6-7 лет. После того как все малыши определённого возраста переболеют ветрянкой, вирус ждет "новую порцию". Сегодня как раз наблюдается такой подъём - заболеваемость увеличилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Причём гораздо вольготнее вирус чувствует себя в городе. Причина тому - повышенная скученность, контактность, ведь ветрянка передаётся воздушно-капельным путём: кто-то чихнул, зевнул, - и готово! Инкубационный период заболевания - две недели. У больного поднимается температура до 37.5 - 38 градусов, болит голова, ноют мышцы. В это время человек уже является разносчиком инфекции, хотя основной отличительный признак болезни - водянистые пузыри - появляется позже. Волдыри ни в коем случае нельзя трогать - если их расковырять, рубцы остаются на всю жизнь.

Крепкая иммунная система по может справиться с вирусом. К тому же более 90% заболевших - дети. Причина в том, что большинство из нас переболело ветрянкой ещё в детстве. А повторных случаев ещё ни разу не было зарегистрировано. К вирусу вырабатывается стойкий иммунитет на всю жизнь. Вакцины от этого заболевания, к сожалению, до сих пор не придумано. Однако, ветряная оспа не требует госпитализации, и лечение проводится на дому с вызовом врача, который и выпишет необходимую мазь от зуда.

Если ваш ребёнок заболел ветрянкой, может, оно и к лучшему, ведь во взрослом состоянии ветрянка переносится гораздо сложнее, так как сопротивляемость организма снижена на фоне других заболеваний. Возможны даже осложнения, хотя за последнее время не было выявлено ни одной тяжёлой формы протекания болезни.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru