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Ветрянка взбунтовалась
Как сообщают в Центре гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю, с наступлением лета участились случаи заболевания ветряной оспой. За последние пять месяцев во Владивостоке заболели 297 человек, а по краю - 7500. По словам заведующей Центра гигиены и эпидемиологии Натальи КОШЕЛЕВОЙ, обострение вируса вполне закономерно и подобное происходит каждые 6-7 лет. После того как все малыши определённого возраста переболеют ветрянкой, вирус ждет "новую порцию". Сегодня как раз наблюдается такой подъём - заболеваемость увеличилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Причём гораздо вольготнее вирус чувствует себя в городе. Причина тому - повышенная скученность, контактность, ведь ветрянка передаётся воздушно-капельным путём: кто-то чихнул, зевнул, - и готово! Инкубационный период заболевания - две недели. У больного поднимается температура до 37.5 - 38 градусов, болит голова, ноют мышцы. В это время человек уже является разносчиком инфекции, хотя основной отличительный признак болезни - водянистые пузыри - появляется позже. Волдыри ни в коем случае нельзя трогать - если их расковырять, рубцы остаются на всю жизнь.
Крепкая иммунная система по может справиться с вирусом. К тому же более 90% заболевших - дети. Причина в том, что большинство из нас переболело ветрянкой ещё в детстве. А повторных случаев ещё ни разу не было зарегистрировано. К вирусу вырабатывается стойкий иммунитет на всю жизнь. Вакцины от этого заболевания, к сожалению, до сих пор не придумано. Однако, ветряная оспа не требует госпитализации, и лечение проводится на дому с вызовом врача, который и выпишет необходимую мазь от зуда.
Если ваш ребёнок заболел ветрянкой, может, оно и к лучшему, ведь во взрослом состоянии ветрянка переносится гораздо сложнее, так как сопротивляемость организма снижена на фоне других заболеваний. Возможны даже осложнения, хотя за последнее время не было выявлено ни одной тяжёлой формы протекания болезни.
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