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Заложники отдыха
Для того чтобы выяснить, с каким проблемами в купальный сезон чаще всего обращаются за помощью к врачам, корреспондент "ЗР" направилась к заместителю главврача по лечебной части "тысячекоечной" больницы Светлане ГАЛАКТИОНОВОЙ.
"Нынешнее лето довольно прохладное, море еще плохо прогрелось, поэтому пострадавших во время отдыха на природе пока немного", - объясняет Светлана Галактионова. По ее словам, с наступлением жары народ идет к врачу с жалобами на укусы медуз-крестовиков, насекомых, собак и кошек. В этом же ряду - солнечные удары, травмы, порезы, отравления алкоголем. Что касается последнего, то с такими вызовами врачи встречаются редко, обычно люди справляются своими силами или консультируются с врачом по телефону.
Итак, происшествия бывают разные, но каждый должен знать, чем можно помочь пострадавшему до прибытия "скорой".
При оказании первой помощи пострадавшему от укуса собаки не следует стремиться к немедленной остановке кровотечения, так как вместе с кровью из раны удаляется и слюна животного. Рану промывают мыльным раствором, кожу вокруг нее обрабатывают раствором антисептического средства (йодом, марганцовкой, этиловым спиртом и др.), а затем накладывают стерильную повязку. Пострадавшего доставляют в травмпункт.
В случае укуса змеи пострадавшей конечности нужно обеспечить неподвижное приподнятое положение. Затем рану обрабатывают раствором йода, спиртом, зеленкой или хотя бы чистой водой. Больного необходимо как можно быстрее доставить в лечебное учреждение. В таких случаях категорически противопоказано делать разрезы кожи на месте укуса, накладывать кровоостанавливающий жгут, нельзя принимать алкоголь, вводить в зону укуса марганцовку или другие окислители, прижигать рану. Все это не только не ослабляет и не задерживает действие змеиного яда, а, наоборот, значительно усиливает его, способствуя возникновению осложнений.
Поскольку обычно змеи не агрессивны и кусают человека только в порядке самозащиты, укусам подвергаются чаще всего люди, пытающиеся либо поймать, либо убить пресмыкающееся. Так что, если не провоцировать змею, с ней можно расстаться вполне мирно. Хотя, выезжая на территорию, где могут обитать ядовитые гады, следует знать особенности их поведения и, по возможности, иметь с собой специальную сыворотку, которую необходимо вводить не позднее чем через 30 минут после укуса.
При тепловом ударе пострадавшего нужно срочно перенести в прохладное место. Снять стесняющую одежду, положить холод (пузырь со льдом или холодной водой, мокрое полотенце или простыню) на голову, область сердца, крупные сосуды (шея, подмышечные, паховые области), позвоночник. Хорошо помогает обертывание в мокрую простыню - испарение воды снижает температуру. Если человек в сознании, давайте ему обильное питье - подсоленную воду (можно минеральную), холодный чай, кофе (взрослым). При потере сознания - дать понюхать нашатырный спирт, а если возможно - подышать кислородом (лучше в смеси с углекислым газом). В случае остановки дыхания до прибытия врача "Скорой помощи" проводят искусственное дыхание.
При своевременно оказанной помощи потеря сознания должна быть кратковременной, постепенно исчезают все остальные симптомы. Если сознание не возвращается, то пострадавшего нужно срочно доставить в ближайшую больницу.
В состоянии сильного алкогольного опьянения человека необходимо посадить в тень, на голову - холодный компресс. В случае рвоты перевернуть на бок, чтобы не захлебнулся.
На природе каждый из нас стремится расслабиться. Но если вам не хочется стать "заложником" собственного отдыха, стоит всегда помнить об элементарных правилах безопасности.
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