В Хабаровске построят кардиологический центр

В правительство Хабаровского края из Москвы пришли документы, подтверждающие выделение 1 млрд руб. на строительство кардиологического центра.

Проектная стоимость объекта - 2,3 млрд руб. Для начала строительства решением краевой думы из бюджета края выделено 50 млн руб. Край должен провести нулевые работы, а затем из центра начнут поступать модули, из которых и будет "собираться" здание. Каждый модуль будет оснащен новейшей аппаратурой и оборудованием.

Губернатор края Виктор ИШАЕВ рассказал, что как только будет получен проект, работы на строительстве начнутся независимо от того, станут ли поступать из федерального бюджета деньги. С вводом в действие нового кардиологического центра врачи смогут проводить в год до 4 тыс. операций, примерно столько, сколько сегодня требуется хабаровчанам.