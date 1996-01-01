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Нетрадиционное зачатие
Сейчас только в Хабаровском крае насчитывается почти 15 тыс. семей, которые не могут зачать ребенка "традиционным способом". Искусственное оплодотворение для них - спасение. И если раньше таким парам приходилось ехать во Владивосток, то теперь им могут помочь и в Хабаровске.
В прошлом году при государственном учреждении здравоохранения "Перинатальный центр" начала работу "Лаборатория вспомогательной репродукции". Решение о ее создании было принято совместно правительством и министерством здравоохранения края. Из бюджетных средств на создание и оснащение лаборатории затратили около 35 млн руб.
Центр государственный, поэтому расценки вполне приемлемые. Искусственное оплодотворение обойдется желающим примерно в 70-80 тыс. руб. Но некоторые категории граждан могут рассчитывать на стопроцентную компенсацию стоимости услуг за счет федеральных средств. В основном это касается женщин с абсолютными формами трубного бесплодия.
Главный врач Перинатального центра Валерий СТУПАК сообщил, что на сегодня на учет встали около 500 женщин с различными формами бесплодия. Около ста уже прошли подготовительный этап и ждут своей очереди на имплантацию. Первые процедуры по оплодотворению будут проводить специалисты Санкт-Петербургского НИИа Акушерства и гинекологии. Они уже прибыли в Хабаровск и пробудут здесь месяц. В дальнейшем будут работать местные медики - две бригады, в состав которых войдут эндокринолог, акушер-гинеколог и эмбриолог. На начальном этапе - до тех пор пока не будет сформирован свой банк спермы - биологический материал будут поставлять по договору из Москвы и Санкт-Петербурга.
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