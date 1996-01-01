Пользуетесь ли вы услугами платной медицины?

Роман, спасатель:

- Я всегда лечу зубы у частного стоматолога. У платной клиники много преимуществ. Во-первых, не надо вставать в пять утра, занимать очередь за талоном. Можно прийти в любое время - и тебя примут, обслужат.

Когда я плачу деньги, то твердо уверен, что зуб мне вылечат быстро, безболезненно, а главное, качественно. А бесплатная медицина качественной не бывает.

Любовь Кравцова, менеджер:

- Я часто прибегаю к услугам платной медицины. Недавно проходила обследование у хирурга, гинеколога и стоматолога. Дважды ходила к невропатологу. Посещение частника очень отличается от приема в районной поликлинике. Привлекает высокое качество обслуживания, повышенное внимание к пациенту. А главное, я могу прийти на прием тогда, когда мне удобно, не выстаивая долгие очереди за талонами. Единственный недостаток частной медицины - очень высокие расценки.

Лидия Синицына, работник почты:

- Вообще-то, я предпочитаю традиционную медицину. Но недавно ходила лечить зубы в частный стоматологический кабинет. Ко мне отнеслись с большим вниманием и заботой, убедили меня сохранить зуб, который я хотела удалить. Не в укор будет сказано, но если бы я пошла в городскую поликлинику, мне бы его выдернули.

Эльвира, тренер по плаванию:

- Я прежде всего иду лечиться к специалисту. Для меня много значит имя. А платные это услуги или нет, особого значения не имеет. Все равно цены ведь везде одинаковые.

Максим, администратор магазина:

- Конечно, я предпочитаю пользоваться услугами платной медицины. Во-первых, нет очередей. Во-вторых, экономится масса времени. В-третьих, с тобой работают квалифицированные специалисты. Я считаю, что будущее за платной медициной.

Наталья Владимировна, пенсионер, преподаватель русского языка и литературы:

- Я отрицательно отношусь к платной медицине. Дерут втридорога, а качество лечения оставляет желать лучшего. Поэтому я пользуюсь услугами муниципальной медицины. Да и откуда у меня, учительницы, деньги на платные медицинские услуги?