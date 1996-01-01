Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пользуетесь ли вы услугами платной медицины?
Роман, спасатель:
- Я всегда лечу зубы у частного стоматолога. У платной клиники много преимуществ. Во-первых, не надо вставать в пять утра, занимать очередь за талоном. Можно прийти в любое время - и тебя примут, обслужат.
Когда я плачу деньги, то твердо уверен, что зуб мне вылечат быстро, безболезненно, а главное, качественно. А бесплатная медицина качественной не бывает.
Любовь Кравцова, менеджер:
- Я часто прибегаю к услугам платной медицины. Недавно проходила обследование у хирурга, гинеколога и стоматолога. Дважды ходила к невропатологу. Посещение частника очень отличается от приема в районной поликлинике. Привлекает высокое качество обслуживания, повышенное внимание к пациенту. А главное, я могу прийти на прием тогда, когда мне удобно, не выстаивая долгие очереди за талонами. Единственный недостаток частной медицины - очень высокие расценки.
Лидия Синицына, работник почты:
- Вообще-то, я предпочитаю традиционную медицину. Но недавно ходила лечить зубы в частный стоматологический кабинет. Ко мне отнеслись с большим вниманием и заботой, убедили меня сохранить зуб, который я хотела удалить. Не в укор будет сказано, но если бы я пошла в городскую поликлинику, мне бы его выдернули.
Эльвира, тренер по плаванию:
- Я прежде всего иду лечиться к специалисту. Для меня много значит имя. А платные это услуги или нет, особого значения не имеет. Все равно цены ведь везде одинаковые.
Максим, администратор магазина:
- Конечно, я предпочитаю пользоваться услугами платной медицины. Во-первых, нет очередей. Во-вторых, экономится масса времени. В-третьих, с тобой работают квалифицированные специалисты. Я считаю, что будущее за платной медициной.
Наталья Владимировна, пенсионер, преподаватель русского языка и литературы:
- Я отрицательно отношусь к платной медицине. Дерут втридорога, а качество лечения оставляет желать лучшего. Поэтому я пользуюсь услугами муниципальной медицины. Да и откуда у меня, учительницы, деньги на платные медицинские услуги?
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!