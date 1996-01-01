На 15% здоровье зависит от врачей, на 50% - от нас самих,

Мы привыкли, что в самые критические моменты нашей жизни люди в белых халатах приходят к нам на помощь. С появлением частных медицинских клиник мы возложили на них еще большую ответственность за свое здоровье и не хотим понимать, что на 50% оно все-таки зависит от нас самих.

В этом глубоко убеждена гостья "ЗР" - гинеколог-эндокринолог, д.м.н., директор медицинского центра "Асклепий" Светлана ВАЩЕНКО.

Наперекор шаблонам

- Светлана Николаевна, ваш центр - одно из первых частных медучреждений в Приморье. Чем было вызвано его открытие?

- Не хотелось ограничиваться теми стандартами, которые спускались сверху, и работать по шаблону. Каждый человек индивидуален, поэтому и его лечение должно быть индивидуальным, с учетом наследственности, наличия тех или иных заболеваний и т.д. Именно это стало принципом нашей работы. И сегодня, когда медицина официально признала, что нельзя лечить всех по одной схеме, - можно лишь использовать определенные подходы к лечению, которые учитывают механизм развития данного заболевания у конкретного больного, - мы гордимся тем, что 13 лет назад заняли правильную позицию.

- Профессия врача вообще очень ответственна, а руководство частной клиникой увеличивает эту ответственность во много раз.

- Именно поэтому мы не стали ограничиваться направлениями гинекологии и андрологии. Не желая перекладывать ответственность на врачей других клиник, сделали центр многопрофильным. Понимаете, человеческий организм - это единая система, и патологическое изменение в любом органе непременно затрагивает и остальные. Следовательно, терапия тоже должна носить комплексный характер. Смысл работы врача в том, чтобы, проанализировав состояние всех систем организма, выявить патологию, определить ее стадию и восстановить утраченные функции. А не в том, чтобы указать пациенту на проблему в отдельно взятом органе и выписать антибиотик, пообещав выздоровление.

Более того, желая быть уверенными на все 100% в точности диагностики, мы создали собственную лабораторную базу. За каждой пробиркой стоит человеческая жизнь.

Лечить и тело, и душу

- Отношение к пациенту - одно из преимуществ частных клиник. Вы согласны?

- Да, но при этом, я уверена, все зависит от системы ценностей человека, его личного отношения к профессии. Не сомневаюсь, что мои врачи с не меньшим вниманием и любовью относились бы к пациентам, работая и в муниципальной клинике. Хороший доктор - это человек, ощущающий себя на своем месте. Это очень важно на самом деле. Поэтому я убеждена: в медицине должны работать только те, кто чувствует в себе потребность быть врачом.

- А кто контролирует профессиональный уровень врачей частных клиник?

- К частным медучреждениям вообще повышенное внимание со стороны всех контролирующих органов. Как, в принципе, к любому коммерческому предприятию. Что же касается профессиональной переподготовки врачей, то здесь все то же самое, что и у врачей государственных клиник: сертификация, комиссии по присвоению категории, курсы повышения квалификации. Плюс дополнительная учеба у производителей медицинского оборудования, с которым работают наши специалисты, семинары по внедрению новых методик, психологические тренинги по общению с пациентами (ведь лечить приходится не только тело, но и душу).

- Функции психолога, ненормированный рабочий день, приемы по выходным... Чем компенсируется такая серьезная нагрузка?

- Поверьте, уровень зарплаты для наших врачей не является определяющим. Если ты врач не только по записи в дипломе, а по сути своей, то помощь пациенту - потребность твоей жизни. К слову, по результатам одного из тренингов, прошедших в "Асклепии", выяснилось, что в системе жизненных ценностей у большинства наших врачей лидирует востребованность. Поэтому человек, нуждающийся в помощи, для них на первом месте, независимо от времени суток и его социального положения.

Пациенты частных клиник, кто они?

- Кстати, о достатке пациентов. Результаты исследования рынка платных медицинских услуг в Санкт-Петербурге (МА Business Vision) показали, что 33% пациентов частных клиник имеют доход до $250 на семью, 22% - до $500, 21% -до $750 и только 3% - до $2000. Ваше мнение на этот счет?

- У нас такая же статистика! Поэтому слухи о доступности частных клиник исключительно состоятельным людям необоснованы. Более того, чем меньше доход человека, тем больше он заботится о своем здоровье, бережнее относится к тратам на лечение и требовательнее подходит к выбору клиники. Люди наконец-то начинают осознавать банальную истину, что здоровье - это главная ценность жизни. Больному человеку не устроиться на хорошую работу, не наладить личную жизнь, не родить здорового ребенка. При этом нужно понимать: наше здоровье только на 10-15% зависит от врачей, на 10-15% от генетики, еще на 20% от экологии и, наконец, на 50% - от нас самих: от того, что мы едим, что пьем, какой образ жизни ведем. Все идет из семьи. Именно там должна закладываться потребность быть здоровым. А уповать исключительно на медиков... Поймите, нет и не будет таких таблеток, чтобы выпил одну - и похудел, выпил другую - и излечился от бесплодия. Быть здоровым - это не только счастье, но и большой труд: позитивные мысли, правильное питание, спорт.

Как выбрать клинику

- И все-таки, как неискушенному потребителю выбрать клинику, на что обратить внимание?

- Прежде всего, на то, чтобы услуга, которая вас интересует, была лицензированной. Также вы имеете право ознакомиться с подробной информацией о любом враче: его образовании, стаже работы, праве работать с тем или иным медицинским аппаратом. Обратите внимание на перечень услуг и набор специалистов: помните, лечение должно быть комплексным! Кроме того, когда мы выбираем врача, то ищем опытного специалиста. То же касается клиники. Чем больше стаж ее работы, чем лучше репутация, тем больше вероятность того, что вам окажут квалифицированную помощь. Я хорошо отношусь к конкуренции, но молодым клиникам нужно еще доказать свою состоятельность.

Также пациенту не стоит забывать о своих правах. Вы имеете право знать все о назначениях, выписываемых доктором: с какой целью прописан препарат или процедура, как они будут работать, какими побочными эффектами обладают. Причем эта информация должна доноситься в доступной вам форме!

- Ваши пожелания коллегам накануне Дня медицинского работника?

Желаю им... здоровых пациентов! Ведь смысл работы медиков не только лечение болезней, но и их профилактика. Моя самая большая профессиональная мечта - чтобы люди приходили в наш центр раз в год, определить индекс своего здоровья, а мы с удовольствием бы говорили им, что у них все в порядке. Поверьте, это не лукавство. Нам, врачам, всегда будет чем заняться: планированием беременности, выхаживанием будущих мам, наблюдением за родившимися малышами (в планах "Асклепия" - открыть педиатрическую службу). Но это наступит только тогда, когда у каждого из нас появится потребность быть здоровым.