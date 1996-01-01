Врачам повышают зарплату

Около трех тысяч сотрудников скорой помощи и сельских фельдшерско-акушерских пунктов, а также фельдшерско-акушерских служб края с 1 июля начнут получать доплату в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам руководителя департамента здравоохранения администрации Приморского края Владимира УШАКОВА, уже определены суммы доплат. Заработная плата врача "Скорой помощи" увеличится на 5 тысяч рублей, фельдшера - на 3, а медицинской сестры - на 2 тысячи рублей.

Вместе с тем в Приморье продолжаются денежные выплаты врачам и медсестрам участковой службы. В мае 939 участковых врачей получили доплаты в размере 10 тысяч рублей. По 5 тысяч рублей получили 827 работников среднего медицинского звена.

Специалисты департамента здравоохранения отмечают, что реализация национального проекта "Здравоохранение" уже дала положительные результаты в кадровом вопросе. Еще недавно укомплектованность специалистами в медицинских учреждениях первичного звена была крайне низкой. Значительное повышение заработной платы медицинскому персоналу поликлиник, амбулаторий позволило укрепить кадровые позиции. Только за полгода в участковые больницы пришло около 300 высококвалифицированных врачей и медицинских сестер, готовых оказывать приморцам качественную, оперативную помощь.