В Приморье едут "скорые" "Газели". Водители не в восторге

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) отправил во Владивосток первую партию автомобилей "скорой помощи". 20 новых машин, оснащенных самым современным медицинским оборудованием, будут переданы медучреждениям Приморского края, сообщили в пресс-службе предприятия ГАЗа.

В Приморский край автомобили отправляются в контейнерах по железной дороге. До конца мая в рамках национального проекта "Здравоохранение" медицинским учреждениям ДВ региона планируется отправить в общей сложности 125 автомобилей: 72 машины интенсивной терапии "Газель" и 53 автомобиля линейной службы "Газель" и "Соболь". Во всех регионах, куда будет поставлен медицинский автотранспорт, ГАЗ обеспечит гарантийное и постгарантийное обслуживание. Кроме того, автозавод принял на себя обязательства по доставке автомобилей "скорой помощи" до получателей.

Однако, как удалось выяснить корреспонденту "ЗР", водители владивостокской "скорой", попросившие не называть своих фамилий, вовсе не в восторге от подарка. Дело в том, что несколько лет назад городские власти приобрели для медиков несколько полноприводных "медицинских" "Газелей". Однако буквально с первого дня эксплуатации начались их бесконечные ремонты. По заверениям водителей, уже через полгода эксплуатации все "Газели" стали "двухвэдовыми". А еще через полгода газовский автопарк в городской "Скорой помощи" практически сошел на нет - механикам приходилось из двух-трех машин собирать одну. А далекие от совершенства двигатели, к тому же сделанные по российским "стандартам", нещадно поглощали топливо, что для нищей "скорой" также было серьезным минусом, а масло и вовсе приходилось доливать почти каждый день из-за протечек. Именно после того эксперимента, заверили корреспондента "ЗР", городские власти и стали приобретать медицинские микрики азиатского автопрома.