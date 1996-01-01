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"Газели" на нашу голову
Приморский край первым в России получит новые санитарные машины в рамках реализации национальной программы "Современное здравоохранение".
Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, 53 автомобиля повышенной проходимости поступят в приморские медицинские учреждения в ближайшие дни. По словам руководителя департамента здравоохранения администрации края Владимира УШАКОВА, машины поступают с современным оборудованием, позволяющим эффективно оказывать экстренную медицинскую помощь.
До конца года в города и районы края поступят еще 125 автомобилей. На эти цели из федерального бюджета только в текущем году выделено 67 млн руб. Финансирование социально значимой программы продолжится и в 2007 году. По словам Владимира УШАКОВА, реализация национального проекта по здравоохранению даст возможность полностью обновить автомобильный парк больниц.
Хотя, как говорится, дареной "Газели" в зубы не смотрят, все же придется это сделать. И вот почему. Дело в том, что несколько лет назад городская администрация Владивостока в порыве патриотических "чуйств" купила для своих медработников несколько автомашин "Газель". Также полноприводных, ибо другие машины такого назначения тяжело представить на владивостоких "горных тропах". Однако радость эскулапов была недолгой. Практически с первого дня эксплуатации начались бесконечные ремонты. По заверениям водителей, уже через полгода эксплуатации все до одной "Газели" стали "двухвэдовыми". А еще через полгода газовский автопарк в городской "Скорой помощи" скукожился до нескольких машин: чтобы ездила одна "Газель", приходилось разбирать две-три. А послепродажный сервис был на такой же примерно высоте. Плюс чудо отечественного автопрома нещадно поглощало бензин и масло, что нисколько не радовало.
Именно после такого малоприятного знакомства с продукцией отечественного автопрома власти Владивостока больше не пускали деньги на ветер, а сразу закупали для "скорой" японские и корейские полноприводные микроавтобусы.
Можно, конечно, верить в то, что наш автопром не стоит на месте и за несколько лет сделал огромный рывок в повышении качества и надежности своих машин. Вот только знакомство с "современными" "Газелями" в той же Москве, куда наши корреспонденты частенько выезжают по служебным делам, говорит совсем о другом - дребезжащие и воняющие бензином отечественные "микрики" никак не ассоциируются с образом благородного животного.
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