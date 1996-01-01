Анатолий Кашпировский: Экстрасенсов не существует

Известный психотерапевт проводит турне по Дальнему Востоке. Во Владивостоке с ним встретился наш корреспондент.

Анатолий КАШПИРОВСКИЙ - "человек мира". Наверное, проще перечислить страны, в которых он не побывал. Часто летает в США, ведь там живет сын, в Чехию - к жене. Любит Украину, ведь там - прошло детство, а прописан в Москве...

Кашпировский не любит, когда его называют психотерапевтом, объясняя непонятливым и охочим до чудес: "Я прожил сложную жизнь и просто кое-что знаю о людях"

- Анатолий Михайлович, мифический ореол вокруг вашей личности так велик, что вас называют и "магом высокого уровня", и психотерапевтом, и экстрасенсом, и целителем...

- Магов не бывает, ни высокого, ни низкого уровня, а бывает необразованная толпа, которая любую ложь воспринимает как правду. Одни люди верят во всякую чепуху, а другие пользуются доверчивостью и работают под этикетками мага. Никто не обладает какими-то сверх-способностями, просто есть более или менее глубокие знания о человеке. Экстрасенсов тоже не существует. Слово "экстрасенс" пущено в обиход московским философом Спиркиным. Возможно, ему приснилось, что есть люди со сверхчувствительностью, умеющие видеть сквозь стены и предсказывать будущее. Термин ложный и антинаучный. Когда же его стали на себя навешивать "специалисты", то возникла эпидемия психоцелительства, оглупляющая людей!

- Вы 25 лет проработали в психиатрической лечебнице. Были заведующим республиканским центром психотерапии в Киеве, врачом сборной СССР по тяжелой атлетике. Тем не менее миллионы людей знают вас как человека, лечащего с экрана телевизора. Как вам живется с такой славой?

- Спасибо таким Спиркиным! Потом, после телесеансов, все эти целители-экстрасенсы сумели пробить у Бориса Ельцина приказ об официальном признании народной медицины. По мне, не может быть никакой народной медицины! Как вы себе представляете "народного хирурга" или "народного гинеколога"? Теперь каждый может размахивать руками и врать на всю область, что он "лечит энергией"! Тем не менее мои телевизионные операции вызвали огромный интерес к человеку. Одни захотели психологическим путем лечить, а другие - психологическим путем излечиваться. Результатом шести телевизионных передач по российскому телевидению общим хронометражом в шесть часов стали десять миллионов излечившихся.

- В телепередачах, фильмах, своей монографии вы пытались объяснить, как происходит исцеления на ваших сеансах. Удалось ли кому-нибудь объяснить это явление?

- Из всех снятых фильмов мне понравился только один, польский, "Девять тысяч чудаков". Режиссер ближе всех подошел к правде, все прочее - карикатуры. В 1993 году я написал монографию "Специфическая групповая психотерапия". В работе участвовало несколько НИИ, а практическая часть отрабатывалась на московском ОМОНе. Бойцы смотрели мои кассеты, а медики вели статистику, у кого что происходит.

Одно время я даже планировал защитить докторскую по этой теме. А потом навалилась суета, поездки. В конце концов, решил: зачем мне эта докторская? Защищу - не защищу, просижу за бумагами, а время уйдет. И вообще, до конца постичь это невозможно, наверное. Просто создается ситуация, организм сам дает команду на выздоровление. Человеческий организм способен делать кровь, волосы, зубы. Как? Не знаю. Мы умом не понимаем, а тело знает, как это делается. Если организм способен сделать кровь, ногти, волосы, почему бы ему не делать лекарство против рака, грыжи, против болезней кожи или суставов? Что заставляет сустав болеть? Тело, понукаемое обстоятельствами, ситуацией: холодом, жарой. Или возьмем рубец. Его тоже делает тело. Как? Человек не знает. Но раз оно его может сделать, то оно же его может и разрушить. В мире плюс и минус соединены. Да и нет, холодное и горячее, горькое и сладкое, все и ничего. Я попытался узнать, как дать обратный ход процессу, как создать ситуацию.

- И как?

- Если взять зайца и устроить ему зиму, то он станет белым. А уговаривать его бессмысленно. Так и с человеком. Когда я провел телевизионную операцию, я создал ситуацию. Вокруг моей головы возник ореол, нимб. После его еще раз усилили телевизионные трансляции. Так что сейчас мне ничего делать не нужно. Одним фактом своего появления я вызываю положительные изменения. Люди верят. Популярность, ну и что? Кому какой нимб больше нравится, кому белый, кому черный. А я просто несу людям то, что могу им дать.