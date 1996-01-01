В Хабаровском крае выдали родовых сертификатов на 20 млн руб лет

Более 8,5 тыс. родовых сертификатов выдано роженицам Хабаровского края с начала 2006 года. В региональный фонд социального страхования уже поступило 5 тыс. 682 счета на сумму, превышающую 20 млн руб. Эти деньги направлены в медицинские учреждения края.

По родовым сертификатам женская консультативная поликлиника после трех месяцев наблюдения за беременной получает 2 тыс. руб., а родильный дом при благоприятном исходе родов - 5 тыс. 60% от суммы, полученной поликлиникой, приходится на зарплату врачам, а 40% - на обновление медицинского оборудования. Иная пропорция в родильных домах: 40% направляется на зарплату специалистов, 60% - на покупку техники. Родовой сертификат получает каждая будущая мама на восьмом месяце беременности, но обязательно после 12 недель наблюдения в женской консультации.