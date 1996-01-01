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Кофе спасет от инфаркта
Употребление до 4 чашек кофе в день предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшает риск инфаркта миокарда.
К такому выводу пришли российские кардиологи после исследований влияния кофеина на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
В то же время "употребление свыше 7 чашек кофе в день повышает риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а длительное употребление 5 и более чашек - повышает риск развития заболеваний", - отметила сотрудник Научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздравсоцразвития РФ Галина МАСЛЕННИКОВА.
Страдающим артериальной гипертонией кардиологи советуют пить кофе с осторожностью, несмотря на то, что у этой категории больных не зафиксировано влияние кофеина на уровень артериального давления. Однако у сочетающих кофе с алкоголем и курением риск развития гипертонии повышается на 35-60%.
"Употребление кофе в течение длительного времени в возрасте до 60-65 лет снижает риск развития болезни Паркинсона на 30% и отдаляет возникновение ее симптомов на 10 лет", - сказала Масленникова.
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