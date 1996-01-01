Красота без ущерба для здоровья

Казалось бы, современная косметология предоставляет массу возможностей для поддержания красоты и молодости. Новые малоинвазивные методики появляются одна за другой, обещая фантастический эффект от применения. Но использовать эти возможности нужно грамотно: не бросаясь в крайности и не отвергая проверенные временем процедуры.

Кто, как не врач, может разрешить сомнения, развеять слухи и дать четкое определение тому или иному методу? На вопросы читательниц "ЗР" отвечает челюстно-лицевой хирург, мезотерапевт, врач-косметолог Наталья ГАНИЧЕВА.

"Хочу пройти курс фотоомоложения, а косметолог в салоне рекомендует начать с пилинга. Но ведь на смену этой процедуре уже пришли новые методы косметологии..." - Н. Рожкова, г. Находка.

- Косметолог прав. Во-первых, пилинг до сих пор является одним из самых действенных средств в борьбе за молодость. Причем, если раньше главной задачей этой процедуры было отшелушивание старых клеток кожи, то современные пилинги более функциональны: стимулируют выработку коллагена и увлажняют кожу. Во-вторых, после грамотно выполненного пилинга использование косметических средств становится более оправданным (конечно, если это качественные препараты, выбранные в соответствии с возрастом и запросами кожи), а сеансы фотоомоложения и мезотерапии становятся более эффективными.

Разновидностей пилинга много - поверхностные, срединные, глубокие, разные по своему составу и принципам действия... Назначение зависит от возраста, типа кожи, а также от цели, которую вы преследуете. Самым щадящим является гликолевый, одним из самых сложных - феноловый. Кстати, мнение, что пациентам с тонкой кожей пилинг не рекомендован, - заблуждение. После этой процедуры более тонким становится лишь эпидермальный, ороговевший слой. А сама дерма, отвечающая за эластичность, напротив, утолщается. Правда, с тонкой кожей сложнее работать, но это уже вопрос квалификации косметолога.

Срединные и глубокие пилинги должны обязательно выполняться в клиниках: постпилинговый уход очень тяжелый. К тому же реабилитационный период после таких процедур весьма продолжительный - от двух недель и более, и пациент на это время выпадает из обычного ритма жизни.

А главное, нужно знать: косметологические услуги подвержены сезонности. И, что касается пилингов (а также фотоомоложения и мезотерапии), то эти процедуры можно делать только в осенне-зимний период! Начиная с середины весны, а тем более летом вы рискуете получить осложнения из-за повышенной в это время года солнечной активности. Все нужно делать своевременно, чтобы не было замкнутого круга, когда ты поочередно избавляешься то от морщин, то от гиперпигментации.

"Чем объясняется популярность фотоомоложения, в чем его суть и с какого возраста можно прибегать к этой процедуре?" - Е. Афанасьева, г. Уссурийск.

- Фотоомоложение - это воздействие на кожу импульсного света, который стимулирует выработку коллагена и эластина и активизирует обменные процессы. Ощущения терпимые, но эффект того стоит. Кожа моментально подтягивается, цвет выравнивается, поры сужаются - лицо действительно сияет! Популярность процедуры объясняется как быстрым достижением желаемого эффекта, так и тем, что выполнять ее можно без отрыва от работы и повседневных забот. Это очень ценится деловыми людьми.

Выбирая клинику, обратите внимание на оборудование, вернее, на то, сколько энергии выдает аппарат. Если до 20 Дж, то затрагивает только верхний слой кожи. Для эффекта омоложения необходима мощность до 45-50 Дж на кв.см. И, конечно, работать на нем должен профессиональный физиотерапевт.

Что касается возраста, то начинать сеансы можно с 28 лет и даже раньше, по показаниям. Количество процедур индивидуально.

"Расскажите об инъекциях красоты. Какие конкретные проблемы они решают?" - Л. Устинова, г. Лучегорск.

- Ботокс избавляет от морщин в области глаз, лба и переносицы, рестилайн - от носогубных складок, перлайн - от более глубоких морщин, а также служит для наполнения губ, тач - для тонких морщин, а совершенно уникальный рестилайн-витал - для биоревитализации кожи... Но вводить их нужно очень корректно, в специализированных инъекционных кабинетах. Причем врач обязательно должен иметь квалификацию дерматовенеролога или челюстно-лицевого хирурга.

И еще. Из всех предлагающихся на отечественном рынке препаратов в России сертифицированы единицы. Все остальное можно отнести к дорогостоящим экспериментам над своей внешностью и здоровьем. Поэтому прежде чем "уколоться", нужно внимательно ознакомиться с препаратом и его последствиями, включая противопоказания.

"Хотела убрать глубокие морщины на лбу и переносице с помощью ботокса, но, увидев свою коллегу после аналогичной процедуры, засомневалась: лицо словно "каменное". Можно ли этого избежать?" - О. Бровских, г. Дальнереченск.

- Эффект "каменного лица" - признак непрофессионализма врача. При правильно выполненной процедуре человек может управлять своей мимикой, пусть и с определенными усилиями. Грамотное внутримышечное введение ботокса не парализует, а всего лишь ослабляет (!) мышечную нагрузку. Благодаря этому пациент избавляется от патологической мимики. Результат виден уже на 7-10-й день и сохраняется до полугода. Кстати, эти инъекции отучают от патологической мимики, поэтому их можно рекомендовать даже 18-летним.

"Очень много противоречивых мнений существует по поводу мезотерапии. Что это за процедура и на чем основана?" - И. Маковецкая, г. Большой Камень.

- Главный принцип мезотерапии - "в нужное место, в малых дозах, редко, определенному человеку". Процедура представляет собой внутрикожное введение специальных витаминных коктейлей, чаще всего индивидуальных. Их более 300, и чтобы представлять, как они работают, нужно обладать большим объемом знаний. Поэтому выполнять процедуру должен врач с высшим медицинским образованием, а у клиники должна быть соответствующая лицензия. Напомню, что мезотерапию желательно делать осенью или зимой.

И не забывайте, уход за кожей должен быть комплексным, только тогда он будет эффективным. Прежде чем соглашаться на какую-либо процедуру, поинтересуйтесь возможными последствиями и существующими противопоказаниями. Не поддавайтесь на рекламные призывы малоизученных методик: отдаленные последствия могут быть хуже достигнутого эффекта.